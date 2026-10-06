Esta semana se hacía viral el vídeo de Joan Ramos, un joven que pasaba por la acampada de Sol de camino al trabajo mientras a viva voz increpaba a los manifestantes. Las imágenes no tardaron en hacerse eco por las redes sociales, tanto es así que Joan ha terminado siendo despedido. En 'En boca de todos' , hablamos con él y una manifestante del Sindicato de Vivienda responde a sus acusaciones.

En primer lugar, el joven ha querido aclarar lo sucedido, dejando claro en todo momento que no se arrepiente de lo que hizo, sino que de sus formas: "Es de lo único que me arrepiento". A su misma vez, Joan volvía a cargar contra los manifestantes: "Esa gente no está allí durmiendo, están bebiendo, fumando porros y haciendo lo que quieren".

Joan Ramos sobre la acampada en Sol: "Están todo el día fumando y bebiendo"

"He ido varias veces a Sol antes del vídeo y están todo el día fumando y bebiendo. Para mí, están haciendo el imbécil", ha añadido con contundencia el Joan Ramos. Tras estas palabras, Nacho Abad, ha dado paso a Estrella, del Sindicato de Vivienda, quien se ha enfrentado a las acusaciones de Joan:

"No tiene ni idea de lo que está sucediendo aquí. No entiendo este rédito que se está sacando a base de difamar. Para nada es la situación del lugar, de hecho, podéis daros una vuelta cuando querais y ver la organización que tenemos y la herramienta de lucha que está siendo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que aparezcan energúmenos diciendo este tipo de cosas".