VAMOS A VER 20 noviembre 2026

Los portavoces de la Asociación Comando Libertad han protagonizado un tenso debate en directo con Bibiana Fernández tras criticar el vídeo del ministro del Interior

En 'Vamos a ver' se ha vivido un intenso debate en directo después de que Carlos y Javi, portavoces de la Asociación Comando Libertad, se mostraran abiertamente críticos con el vídeo de Fernando Grande-Marlaska.

Ambos se han enfrentado dialécticamente a Bibiana Fernández y a la presentadora Patricia Pardo por el uso político que, en su opinión, se ha hecho de la orientación sexual del ministro del Interior. El vídeo de Fernando Grande-Marlaska que ha desatado la polémica El origen del enfrentamiento ha sido un vídeo del ministro del Ministerio del Interior en el que Grande-Marlaska se presenta diciendo "soy gay" y advierte de que un Gobierno de derechas podría poner en riesgo los derechos del colectivo LGTBI. Ese vídeo fue la respuesta del Gobierno de España a un mitin de Isabel Díaz Ayuso en el que la presidenta madrileña criticaba las leyes LGTBI afirmando que "fabrican sexos cada día" y que "van contra la propia naturaleza". Sin embargo, el mensaje de Marlaska no ha sido bien recibido por todos dentro del colectivo. Javi ha respondido con contundencia: "Hola, soy Javi, soy gay, pero antes de gay soy persona. Y la diferencia es que yo no necesito empezar cada discurso recordando con quién me acusto". También ha añadido: "No quiero que la derecha me quite los derechos, pero tampoco que la izquierda se crea propietaria de ellos, que ser gay no significa ser del PSOE". La Asociación Comando Libertad denuncia la situación en Ceuta