En 'Vamos a ver' se ha vivido un intenso debate en directo después de que Carlos y Javi, portavoces de la Asociación Comando Libertad, se mostraran abiertamente críticos con el vídeo de Fernando Grande-Marlaska.
Ambos se han enfrentado dialécticamente a Bibiana Fernández y a la presentadora Patricia Pardo por el uso político que, en su opinión, se ha hecho de la orientación sexual del ministro del Interior.
El origen del enfrentamiento ha sido un vídeo del ministro del Ministerio del Interior en el que Grande-Marlaska se presenta diciendo "soy gay" y advierte de que un Gobierno de derechas podría poner en riesgo los derechos del colectivo LGTBI.
Ese vídeo fue la respuesta del Gobierno de España a un mitin de Isabel Díaz Ayuso en el que la presidenta madrileña criticaba las leyes LGTBI afirmando que "fabrican sexos cada día" y que "van contra la propia naturaleza".
Sin embargo, el mensaje de Marlaska no ha sido bien recibido por todos dentro del colectivo. Javi ha respondido con contundencia: "Hola, soy Javi, soy gay, pero antes de gay soy persona. Y la diferencia es que yo no necesito empezar cada discurso recordando con quién me acusto".
También ha añadido: "No quiero que la derecha me quite los derechos, pero tampoco que la izquierda se crea propietaria de ellos, que ser gay no significa ser del PSOE".
Ya en la entrevista en directo, Javi ha explicado que lo que más les ha molestado del vídeo de Marlaska es "el tema de la inmigración musulmana": "No puedes ir de abanderado de los derechos LGBT, trans y demás cuando vuestro Gobierno está metiendo aquí a millones a personas altamente homófobas y machistas. Es totalmente contradictorio".
Carlos, por su parte, ha denunciado la situación que han encontrado en Ceuta tras una gira de la asociación: "En Ceuta no hay derechos LGTBI porque cuando se va el sol, la gente se tiene que esconder". El joven ha asegurado que han entrevistado a "homosexuales y lesbianas que tienen terror" y ha añadido: "Esto está sucediendo en España, no en Rusia. Esto es España y es una vergüenza".
Patricia Pardo ha intentado reconducir el debate preguntándoles si no conocen a ningún homosexual preocupado por un futuro gobierno de derechas, citando pronunciamientos sobre las terapias de conversión o la consideración del matrimonio como unión civil. "No me creo que no conozcáis a ningún homosexual que sienta miedo o preocupación", les ha planteado la presentadora.
Javi ha respondido que "las terapias de reconversión hoy día vienen precisamente por la ley trans y toda la ideología woke y LGBT que están metiendo en los colegios", lo que ha provocado una airada reacción de Bibiana Fernández: "Yo no he ido nunca en mi vida a ningún psicólogo. No estoy enferma. Soy una señora sensata. Además lo demuestran 73 años de vida". La colaboradora ha zanjado: "Yo he vivido la transición de este país. Tú qué me vas a contar".
Patricia Pardo ha tenido que intervenir para pedir calma: "No mezcléis churras con merinas y no pongáis palabras en mi boca que yo no he pronunciado".