El estreno del esperado videojuego 'GTA VI' ha sido uno de los temas de conversación en 'Vamos a ver' , donde la colaboradora Cristina Tárrega ha protagonizado un divertido intercambio con Albert , un invitado que ha explicado en directo las claves del lanzamiento.

Albert explica el fenómeno del estreno de 'GTA VI'

Albert ha contextualizado la expectación que rodea al lanzamiento recordando que la entrega anterior salió hace 13 años: "Esto es como si al final una banda que lleva 13 años sin tocar dice que va a tocar otra vez. Es un evento que genera mucha expectación". El invitado ha señalado que, aunque muchos jugadores han comenzado la partida a medianoche, él ha preferido disfrutarlo con más calma: "Hay otros como yo, que lo hemos disfrutado a las 09:00 con nuestro café tranquilamente".

Preguntado por Patricia Pardo sobre cuántas horas se necesitan para completar el juego, Albert ha estimado que la experiencia completa requiere entre 50 y 60 horas: "Aún solamente he podido hacer 2 horas hoy, de momento, que es algo que no está mal". Además, ha detallado la mecánica del título, en el que el jugador alterna entre dos personajes cuya relación cambia en función de las decisiones que se toman durante la partida.

Cristina Tárrega ha intervenido para preguntar a Albert si reconocía estar "un poquito enganchado" y ha aprovechado para compartir su propia experiencia con los videojuegos clásicos: "Yo perdí una asignatura. O sea, me catearon un montón de veces por culpa de… ¿Te acuerdas de aquel juego de los comecocos?". La colaboradora ha admitido que "salía de clase para ir a jugar a los comecocos", aunque también ha reconocido que desde entonces no ha vuelto a engancharse a ningún videojuego.

Albert, por su parte, ha negado sentirse adicto: "La verdad es que no, porque al final como hago tantas, tantas cosas, dedico un tiempo para esto y entonces hay otras cosas que también hago. En la variedad está el gusto". Cristina Tárrega ha bromeado con él comparando la complejidad de 'GTA VI' con los comecocos: "Tu creatividad, Albert, este no como el de los comecocos", a lo que el invitado ha respondido con humor: "Este es más amplio. Es más complejo, un poquito más complejo".

TODAS LAS NOTICIAS