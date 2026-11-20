Víctor Ábalos ha reaccionado en 'El Tiempo Justo' al debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo . El hijo de exministro ha mostrado su malestar por las referencias que el líder del PP ha realizado a su padre , José Luis Ábalos, y a personas de su entorno.

Víctor Ábalos ha considerado que Feijóo ha aprovechado el encuentro para señalar a familiares y particulares que, según ha defendido, no tienen relación con la política. Víctor ha criticado especialmente estas alusiones: "La presunción de inocencia, Feijóo no la conoce". Además, ha asegurado que no esperaba menos del dirigente popular y ha lamentado que introduciese cuestiones personales en el enfrentamiento político.

Uno de los asuntos que más ha molestado a Víctor ha sido la referencia a la supuesta relación de su padre con una mujer vinculada anteriormente a la prostitución. El hijo del exministro ha criticado que se utilice el pasado de esa persona para desacreditar a su padre y ha defendido que cualquier ciudadano puede mantener una relación sentimental sin que se le juzgue por ello. Además, ha recordado que José Luis Ábalos ya está cumpliendo las consecuencias judiciales de su caso: "Mi padre ya lleva casi un año en la cárcel". En este sentido, ha comparado las acusaciones relacionadas con su progenitor con otros casos mencionados durante el debate y ha cuestionado que se señale siempre a su familia.

Víctor Ábalos: "La presunción de inocencia, Feijóo no la conoce"

Por otro lado, la entrevista ha abordado la relación de José Luis Ábalos con Pedro Sánchez y su posible disposición a revelar información sobre el partido. Víctor ha defendido la lealtad de su padre hacia el presidente del Gobierno y ha asegurado que, hasta ahora, continúa intacta. "Mi padre es el hombre más leal que ha tenido a su lado Pedro Sánchez", ha afirmado, antes de añadir que no puede anticipar qué ocurrirá en el futuro. Finalmente, ha reconocido que su padre ha cometido errores y ha confiado en personas que no debía, aunque ha mantenido que su lealtad sigue vigente.

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