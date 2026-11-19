Aldo Comas ha intervenido en 'El Tiempo Justo', donde ha reaccionado a la entrevista que se ha realizado a Carles Puigdemont en 'El Mundo'. El artista ha calificado de "maravilla" la intervención del expresidente catalán y, con tono irónico, ha asegurado que sus declaraciones han confirmado lo que, a su juicio, ya se venía advirtiendo desde hace tiempo.
Sin embargo, Comas ha puesto el foco en el respaldo electoral que sigue recibiendo Pedro Sánchez: "Lo fuerte es que la gente va a seguir votando a este hombre. Esto se tendría que estudiar en las escuelas de Ciencias Políticas como el inicio de las dictaduras". Además, ha comparado esta situación con la construcción de un supuesto enemigo para movilizar a los votantes y ha pedido votar "con muchísima cabeza" para propiciar un cambio de Gobierno.
Durante su intervención, Comas también ha protagonizado un intercambio de opiniones sobre la sanidad pública y privada con Beatriz Payo, portavoz anticapitalista. El colaborador ha defendido la colaboración entre ambos modelos y ha considerado que no tiene nada de malo que una persona contrate un seguro médico privado por decisión propia. Frente a esta posición, Payo ha defendido una sanidad completamente pública, con mayor financiación y mejores condiciones laborales para sus trabajadores. "Si tuviésemos una sanidad 100 % pública, bien financiada y con unas jornadas laborales dignas, no estaríamos en la situación en la que estamos", ha argumentado.
La discusión ha continuado con las críticas de Comas a lo que considera una actitud hipócrita de determinados sectores políticos al cuestionar los acuerdos entre la sanidad pública y la privada. El artista también ha puesto sobre la mesa la presión fiscal y el funcionamiento de los servicios básicos, además de hacer entender que la sanidad pública está colapsada por personas que viene de fuera, mientras Payo ha insistido en la necesidad de garantizar las necesidades de la población frente a los intereses económicos.