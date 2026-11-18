Con total impunidad y en uno de los barrios más caros de la ciudad, los vecinos describen un verdadero infierno que llevan viviendo desde hace más de un año. El portal está totalmente destrozados hay drogodependientes tirados por las escaleras, un olor nauseabundo en toda la escalera e incluso, aseguran haber visto a serpientes sueltas en los rellanos.

Jordi Juliá, reportero de ‘En boca de todos’ , se ha desplazado hasta la zona del L'Eixample en Barcelona para conocer en primera persona el infierno que viven los vecinos de un edificio en el que cuatro okupas han convertido la vivienda que okupan en un narcopiso .

Meritxell, la propietaria del piso e Iván, uno de los vecinos agredidos, han explicado en directo en ‘En boca de todos’ la desesperada situación que están viviendo. Según ha explicado la propietaria, el piso era de su tío, un hombre muy sociable y el día que murió, se produjo la okupación: “El día que falleció, se corrió la voz y al día siguiente de la muerte se metió gente, mucha gente, gente que yo no conocía. Cuando vine me pasaron un papel por debajo de la puerta y me dijeron que yo no podía entrar… Lleva okupado desde el 17 de junio de 2025”.

Han descrito la situación de las escaleras como un lugar infectado de: “Pis, cacas, condones usados, jeringuillas… Todo lo que te puedes imaginar. Hay violencia, se pelean entre ellos y han intentado agredir a varios vecinos”. Iván es uno de ellos y nos ha descrito el miedo que vivió: “Uno de ellos sacó una radial en marcha y a la presidenta de la comunidad y a mí, nos la puso en la cara. Nunca había vivido algo así… Fui a denunciar y me dijo un mossos que no iba a conseguir absolutamente nada… Paso mucho miedo cuando subo por las escaleras”.

A diario, los vecinos tienen que esquivar a drogodependientes para poder subir a sus viviendas: “Han vandalizado el ascensor y ninguna empresa se ha querido hacer caso, hay siete pisos y hay familias con niños… Es parte de la inacción de los últimos ocho años de gobierno desde Ada Colau… Que vengan aquí una semana, sería suficiente para que cambiaran las leyes…”.

Aseguran haber avisado al Ayuntamiento de Jaume Collboni: “La única respuesta es que se han puesto en contacto la Guardia Urbana, que ya conoce la situación desde hace un año”. El presentador ha querido saber qué nacionalidad tenían los okupas y que tipo de personas se encontraban en la escalera: “Drogodependientes, extranjeros, prostitutas, transexuales, criminales que dan miedo, te insultan, te amenazan… Me dicen que es su casa y que pueden estar en la escalera, ayer una mujer trans gritando y golpeando las puertas a las dos de la madrugada… El olor es nauseabundo, tenemos que subir con la boca tapada… Es una vergüenza”.

Totalmente desesperado, el vecino ha temido que se produzca alguna muerte más en el edificio debido a la dramática y peligrosa situación a la que se enfrentan: “Creo que vamos a tener un tercer muerto en el edificio… Hace poco uno denunció a otro porque tenían una pistola… ¿En qué país vivimos? Es una vergüenza”.

MÁS NOTICIAS