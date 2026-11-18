Como no podía ser de otra manera, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con su presentadora analizando la portada y la entrevista que Pedro Sánchez ha dado en la revista 'Lecturas' a pocos días de las elecciones generales.

Ana Rosa Quintana ha arrancado: "La Peter sale hoy en Lecturas. Sánchez ha descubierto que hay un nicho electoral sin explotar, y por eso se ha lanzado a la conquista de las peluquerías. Ya saben que en este país todo se cuece en las peluquerías y las barberías. Pasaba yo hoy frente a un kiosko y me pareció ver a Isabel Preysler en la fiesta del embajador Albares repartiendo Ferrero Rocher entre los invasores de Ceuta, pero no, era Pedro Sánchez. Hoy no se va a hablar de otra cosa. Hay que ver este hombre todo el amor que lleva dentro. Dice que quiere mucho a su mujer, a su madre, a sus abuelos, a sus hijas, es el suegro perfecto, el hijo ideal, el padre que todos quisieran".

"A los que no quiere tanto es a las víctimas de Adamuz y de Urda, que no salen en la prensa rosa, solo en las necrológicas, tampoco parece querer mucho a la gente de Ceuta, ni a la de El Hierro, no les dice nada cariñoso en este entrevista. También dice Sánchez que su comida preferida es la paella, ahora entiendo aquel otro posado junto a Cristian Corvillo, el posado de la paella y el Don Simón, ya saben. El presi también dice en la prensa rosa que cada día aprende de su mujer, por algo es catedrática", ha continuado.

Ana Rosa Quintana: "Sánchez ha cambiado el BOE por la prensa rosa"

"Pedro también habla de su yo niño, y dice que Pedrito estaría orgulloso del Pedro adulto. Al Pedro niño no le daban mucho de paga, por eso el Pedro adulto ha decidido hacer como en aquella escena de los Santos Inocentes en la que el señorito da la paga a la gente de su finca los martes y los viernes tras el Consejo de Ministros. El PSOE ha decidido cambiar la papeleta electoral de sus sobres de propaganda por billetes. No tiene presupuestos, pero le va a dejar a su sucesor las arcas que ni el Tío Gilito. Sánchez ha cambiado el BOE por la prensa rosa", ha sentenciado en directo.

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