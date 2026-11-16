Vecina de Palma de Mallorca, sobre el altercado que terminó con un policía herido: “No le quitó la pistola ni es un narcotraficante”

En directo desde el lugar de los hechos, Fabiola Etayo nos ha dado la última hora de la investigación en 'En boca de todos' , en la hija del detenido asegura que fue el propio agente el que se disparó en la pierna contra la versión policial.

Una supuesta barbacoa en la vía pública terminó convirtiéndose en una auténtica batalla campal entre vecinos y agentes de la policía Nacional en Palma de Mallorca . La reyerta concluyó con un detenido y un agente con dos disparos de su propia arma en una pierna . Los agentes acusan al detenido, pero su hija y una testigo de los hechos aseguran que estaba engrilletado y que no le robó la pistola al agente: “Es una buena persona” .

Los vecinos llaman porque estaban haciendo una barbacoa en plena calle y en tan solo unos segundos se formó una batalla campal, vecinos contra agentes de la policía Nacional, sin respeto, sin miedo, les gritan, les empujan, les agreden e incluso, les lanzan botella s y piedras, no les asustan y les dan golpes, botellazos y un agente acaba tirado en el suelo y herido con su propia arma en la pierna.

Catalina, vecina del barrio, ha dejado claro que era una fan de Nacho Abad y después, ha comenzado a explicar lo sucedido: “Qué no, Nacho, qué no… Estaba esposado, hay un vídeo en el que se ve perfectamente… Estaba ebrio, pero no es un tipo agresivo. Joaquín, no es narcotraficante ni nada, no le quitó la pistola, el hombre estaba esposado… No sé ve quién dispara, pero es imposible que tenía un policía aquí y otro aquí, cómo le va a disparar…”.

Catalina tiene la sensación de que el agente debía tener mal cerrada la bolsa de la pistola y se disparó sola o la disparó el mismo de forma accidental. Incluso, ha preguntado que cómo no tenían un sistema para que no les quitaran el arma o que no se abriera solo.

David Gutiérrez, sindicato policial CEP, ha intentado explicar que era imposible que el agente se disparara solo: “Yo no he visto en la vida que un policía haya sacado su arma y se pegue dos tiros, siempre que nos pasa algo, nadie reconoce que nos ha hecho algo”. Además, le ha reconocido que sí existe la posibilidad de que el arma se disparara y que llevan años pidiendo fundas de pistola antirrobo, pero que no les hacen caso.

“Es una persona normal y corriente, le ha dado un ictus… Es la primera vez que todos los niños se van en cinco minutos… Mirad por favor la prueba de balística porque es ese hombre es buena persona”, ha insistido Catalina, explicando que ella lleva 20 años en el barrio y que son gente trabajadora.

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