Patricia Pardo, tras la condena de Luis Lorenzo y Arantxa Palomino: "Me alegro de que se le haya hecho justicia a esta señora"

El programa 'Vamos a ver' ha sido escenario este martes de una noticia de última hora que ha sacudido la actualidad: el actor Luis Lorenzo ha sido condenado a 5 años de cárcel y su mujer, Arantxa Palomino, a 9 años por el conocido como caso de la tía Isabel.
Según ha informado la reportera en directo, la sentencia considera probado que Luis Lorenzo y Arantxa Palomino aislaron a la anciana, que la sometieron a un trato degradante y que además anularon su libertad de movimientos. "El actor Luis Lorenzo ha sido condenado a 5 años de cárcel y su mujer, Arantxa Palomino, a 9 por el caso de la tía Isabel", ha detallado al dar la noticia de última hora.
Tras recibir la información, Patricia Pardo ha reaccionado en directo con un mensaje que combinaba prudencia jurídica y satisfacción por la resolución judicial. La presentadora ha matizado que la sentencia aún no es firme: "Entiendo que cabe recurso, que todavía no es una sentencia firme y que, por lo tanto, prevalece la presunción de inocencia".
Sin embargo, Pardo no ha ocultado su alivio por el fallo condenatorio, cinco años después de los hechos: "Pero hay una sentencia condenatoria. Así que si es así, yo me alegro de que 5 años después se le haya hecho justicia a esta señora que sufrió lo indecible en sus últimos meses de vida".
El caso de la tía Isabel ha permanecido en el foco mediático durante un largo proceso judicial. La sentencia, conocida hoy, pone cifras concretas a las penas: 5 años de prisión para Luis Lorenzo y 9 años para Arantxa Palomino. No obstante, como ha señalado Patricia Pardo, la resolución aún admite recurso y, por tanto, no es firme.