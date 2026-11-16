Patricia Pardo, tras la condena de Luis Lorenzo y Arantxa Palomino: "Me alegro de que se le haya hecho justicia a esta señora"

El programa 'Vamos a ver' ha sido escenario este martes de una noticia de última hora que ha sacudido la actualidad: el actor Luis Lorenzo ha sido condenado a 5 años de cárcel y su mujer, Arantxa Palomino , a 9 años por el conocido como caso de la tía Isabel .

La condena a Luis Lorenzo y Arantxa Palomino: los hechos probados

Según ha informado la reportera en directo, la sentencia considera probado que Luis Lorenzo y Arantxa Palomino aislaron a la anciana, que la sometieron a un trato degradante y que además anularon su libertad de movimientos. "El actor Luis Lorenzo ha sido condenado a 5 años de cárcel y su mujer, Arantxa Palomino, a 9 por el caso de la tía Isabel", ha detallado al dar la noticia de última hora.

La reacción de Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

Tras recibir la información, Patricia Pardo ha reaccionado en directo con un mensaje que combinaba prudencia jurídica y satisfacción por la resolución judicial. La presentadora ha matizado que la sentencia aún no es firme: "Entiendo que cabe recurso, que todavía no es una sentencia firme y que, por lo tanto, prevalece la presunción de inocencia".

Sin embargo, Pardo no ha ocultado su alivio por el fallo condenatorio, cinco años después de los hechos: "Pero hay una sentencia condenatoria. Así que si es así, yo me alegro de que 5 años después se le haya hecho justicia a esta señora que sufrió lo indecible en sus últimos meses de vida".

Un caso que se remonta a cinco años atrás

El caso de la tía Isabel ha permanecido en el foco mediático durante un largo proceso judicial. La sentencia, conocida hoy, pone cifras concretas a las penas: 5 años de prisión para Luis Lorenzo y 9 años para Arantxa Palomino. No obstante, como ha señalado Patricia Pardo, la resolución aún admite recurso y, por tanto, no es firme.

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