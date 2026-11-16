La indignación de un pensionista ante las promesas electorales: "No hacen absolutamente nada, solo respetar lo que ya está pactado"

Una vez más, las pensiones se han convertido en uno de los puntos más importantes de todos los partidos políticos de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Jesús Robledo, pensionista, se ha quedao en 'El tiempo justo' de todas las promesas que se han incumplido con ellos.

Jesús Robledo, pensionista, ha mostrado su indignación en ‘El Tiempo Justo’ ante las promesas de los partidos políticos sobre el futuro de las pensiones. En un contexto en el que cerca de 10 millones de pensionistas tienen derecho a voto, Robledo ha cuestionado los compromisos anunciados por los políticos y ha recordado que muchas de las medidas que presentan como novedades ya están recogidas en la legislación.

Además, ha explicado que en marzo de 2021 se aprobó una ley que garantizaba la revalorización de las pensiones conforme al IPC y que impedía reducirlas cuando este fuera negativo: "No están haciendo absolutamente nada más que respetar lo que ya está pactado", ha afirmado.

Jesús Robledo también ha puesto el foco en el crecimiento de la deuda pública y en el aumento de los ingresos tributarios. Según ha explicado, la deuda del Estado ha aumentado en 600.000 millones de euros durante los últimos ocho años, mientras que la recaudación tributaria ha crecido un 61%. El pensionista ha cuestionado el destino de ese incremento: "Ni las pensiones han subido un 61%, ni la sanidad ha subido un 61%, ni la educación ha subido un 61%", ha señalado, mostrando su preocupación por la distribución de los recursos públicos.

Jesús Robledo, pensionista: "Tiene que haber unos pactos de Estado, no solo para las pensiones, sino para todas las grandes leyes"

Por otro lado, Jesús Robledo ha defendido que el Estado debe garantizar permanentemente las pensiones contributivas mediante un sistema concreto, financiado tanto por las cotizaciones como por los Presupuestos Generales.

Este pensionista ha explicado su experiencia con los fondos privados de pensiones, que, a su juicio, terminaron convirtiéndose en una trampa por la carga fiscal al recuperar el dinero. Finalmente, ha reclamado acuerdos políticos amplios que aseguren la estabilidad del sistema.

Sobre la posibilidad de blindar las pensiones en la Constitución, ha advertido a los partidos que lo prometen, como el PSOE, que se necesitan tres quintos de los diputados para modificarla y no vivimos en un contexto en el que eso pueda ser posible. Aun así, defiende que "tiene que haber unos pactos de Estado, no solo para las pensiones, sino para todas las grandes leyes".

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