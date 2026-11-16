Ana Rosa, de la campaña electoral de PSOE: "Tengamos memoria, no permitamos que se convierta en la campaña de la amnesia y de la anestesia"

Durante el programa del lunes 11 de noviembre, la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha analizado la campaña electoral del PSOE de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y el mensaje que envían para captar votos.

"Llega la campaña de las promesas taperware. Se trata de sacar del congelador una promesa que ya se hizo, recalentarla en el microondas y venderla como si fuera fresca. El presidente va de mitin en mitin prometiendo un catálogo de promesas taper que ya incumplió en su momento, como los malos novios. En un documento realizan 500 promesas que ya figuraban en anteriores promesómetros. En 2019 y 2023 prometieron abolir la prostitución, y eliminar los aforamientos para delitos ajenos al cargo. Se ve que Ábalos actuó como cortafuegos. También prometieron construir más vivienda y eliminar los fondos buitre, pero eso ya no lo habían prometido", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

"Prometen sobre mojado. Aunque también prometieron no pactar con Bildu o no conceder la Amnistía. Esta también es la campaña del olvido. Pretenden que olvidemos de un día para otro los accidentes de Adamuz y Urda con un beso o un baile viral en un mitin. Pretenden que olvidemos que la UCO investiga la financiación del PSOE. Pretenden que olvidemos durante una entrevista con un youtuber las imputaciones de la tesorera del partido, de la directora de la Guardia Civil o la de Begoña Gómez. Pretenden que con los diez segundos de telediario en los que aparece Sánchez enarbolando la bandera de España olvidemos la investigación de la Fiscalía europea sobre las pulseras antimaltrato la invasión de Ceuta y El Hierro, o la falta de presupuestos", ha analizado en directo.

Ana Rosa Quintana: "Proponen la "unión de amistad", como un matrimonio con un amigo. Menos mal que no estaba vigente cuando Sánchez era amigo de Ábalos, Cerdán y Koldo, porque tras la ruptura, habrían acabado en los tribunales por la custodia compartida del Peugeot"

"El Gobierno plantea esta campaña como una sucesión de emociones, de vídeos cortos, de momentos virales y de ocurrencias. Ahora proponen la "unión de amistad", como un matrimonio con un amigo. Menos mal que no estaba vigente cuando Sánchez era amigo de Ábalos, Cerdán y Koldo, porque tras la ruptura, habrían acabado en los tribunales por la custodia compartida del Peugeot. Tengamos memoria, no permitamos que esta campaña se convierta en la campaña de la amnesia y de la anestesia", ha sentenciado en directo.

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