Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos , ha reaccionado en directo en 'El Programa de Ana Rosa ' al registro realizado en las celdas de su padre y de Koldo Garcí a, del que ha culpado a Esther Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

La inspección en la celda se habría producido tras las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, sobre el supuesto uso de móviles por presos para enviar audios. Según Víctor, los funcionarios no han encontrado ningún dispositivo.

Además, ha atribuido la actuación a las palabras de la dirigente popular y ha criticado sus consecuencias: "Mi padre no es delincuente, ningún peligro". Sobre la celda de Koldo García, ha asegurado que tampoco se ha encontrado nada.

Durante la conversación con Ana Rosa Quintana, Víctor Ábalos ha señalado que la orden de registro del apartamento de su padre ha partido de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y ha explicado que los dos dispositivos intervenidos pertenecen a la pareja de su padre y contienen material académico: "Lo único que van a encontrar son apuntes de universidad, notas o material de una estudiante".

El hijo del exministro ha confirmado que la defensa ha presentado un recurso para solicitar la nulidad del registro y mantiene otro de amparo ante el Tribunal Constitucional por una presunta vulneración de derechos fundamentales. La familia confía en que los procedimientos judiciales avancen y permitan que Ábalos permanezca el menor tiempo posible en prisión.

Víctor Ábalos asegura que lo único que van a encontrar en los dispositivos incautados de la pareja de su padre son apuntes de la universidad

La entrevista ha abordado la situación judicial del exministro y su relación con Koldo García. Víctor ha defendido que ambos mantienen estrategias jurídicas distintas y abogados diferentes, aunque conservan un trato correcto en la cárcel. Según ha explicado, su padre dedica tiempo a escribir un libro y a leer.

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