En directo junto a José María Fernández , Paco, el propietario del establecimiento nos ha contado los detalles de la violenta situación y ha expresado su miedo públicamente porque es una persona que vive en la misma calle. Según ha explicado que el hombre de nacionalidad brasileña se sentó en la barra: “Pide una caña, empieza a tocarse los bolsillos y resulta que no tiene dinero, en ese momento le retiro la caña” .

Un hombre pide una caña en una cafetería de Bilbao , se da cuenta de que no tiene dinero y cuando el propietario le retira la bebida, entra en estado de furia, insulta y amenaza al resto de clientes , llegando a subir a su casa y regresando al establecimiento con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano con el que amenaza y llega a romper los cristales de la cafetería. Paco, el propietario da los detalles de lo sucedido en ‘En boca de todos’.

En ese momento, el hombre se enfada y en estado, un poco ebrio, sale del local y comienza a insultar al resto de los clientes. Al rato se marcha y desde la terraza de su casa sigue increpando e insultando al resto de clientes de la terraza. A los pocos minutos regresó al local muy enfadado y con un cuchillo de grandes dimensiones intenta entrar en el establecimiento como se ve en las imágenes: “Un amigo mío es el que intenta poner silla para no dejarle entrar, los clientes estaban refugiados en el baño y una desde detrás de la barra graba todo”. Asegura que no paraba de gritar: “Os voy a matar, os voy a matar”.

El agresor vive en el número 29, el bar está en el número 22 y Paco asegura que no le había visto nunca por el barrio. Al parecer estaba un poco ebrio, pero no en malas condiciones. Cuando escuchó que habían llamado a la policía se marchó, pero los agentes le encontraron a la vuelta de la esquina sangrando, se había cortado con el cristal, y sentado en el bordillo de la acera.

Tras ver el miedo del empresario, Nacho Abad ha querido saber qué habían hecho y el hostelero le ha explicado que habían pedido órdenes de alejamiento para él y su amigo porque tienen miedo: “No he cogido nada, pero intento no quedarme solo, que esté siempre un amigo mío o mirando desde la terraza que no venga”.

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