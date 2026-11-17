El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha cargado públicamente contra el anuncio de un nuevo impuesto al patrimonio dirigido al 1 % más rico de la población en España , con unas declaraciones que han generado un encendido debate en el plató de 'El tiempo justo'.

La reacción de Marcos Llorente al impuesto al patrimonio

El centrocampista rojiblanco ha expresado su rechazo al anuncio fiscal con un mensaje directo y contundente: "Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los c.....s".

La respuesta no ha tardado en llegar desde distintos frentes. Uno de los colaboradores ha replicado al futbolista aprovechando las polémicas declaraciones que Llorente ha realizado recientemente sobre el cáncer de piel y las cremas de protección solar: "Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1 % de la población que atesora más patrimonio que 18 millones de españoles juntos. Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel y para la educación pública para enseñar ciencia, salud y sentido común".

La iniciativa de Frente Amplio establece un umbral de diez millones de euros por heredero y prevé un gravamen del 100 % sobre la cantidad que lo exceda.

"Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida", afirma el portavoz de Frente Amplio, además de asegurar que, a partir de los diez millones de euros, el dinero iría destinado al "patrimonio de todos los demás".

