De encabezar mítines a 'superestrella' del corazón. Pedro Sánchez nos ha sorprendido convirtiéndose en el último protagonista de la portada de la revista 'Lecturas'. Luis Pliego, director de esta publicación, ha mostrado en exclusiva para 'Vamos a ver' una foto inédita de este reportaje.

Pliego ha compartido una imagen inédita del interior del reportaje y ha relatado el proceso completo de producción, desde la elección del fotógrafo hasta los pormenores más curiosos del posado presidencial.

La portada de Pedro Sánchez que nadie esperaba

Luis Pliego ha explicado que la portada generó un enorme revuelo desde el momento en que se conoció su existencia. "Yo lo adelanté ya ayer en 'La tarde se mueve'. Dije 'tenemos esta portada mañana'. Él ya sabía que había salido, rápidamente se viralizó. Mi teléfono ardió. Me llamaron de todas partes para que entrara", ha relatado el director de 'Lecturas'. Pese a las numerosas peticiones, Pliego ha asegurado que reservó su primera intervención para el programa: "Ayer no entré. Además, tenía que entrar contigo hoy primero".

El periodista ha mostrado en exclusiva una fotografía del interior del reportaje que no se había visto hasta el momento. "Esta es una foto favorita. Me gusta mucho porque tiene muy poco que ver con el resto del reportaje, porque es una imagen en la que está en una actitud así como reflexiva", ha señalado Pliego, quien ha añadido: "Hay que reconocer que el presidente del Gobierno es un hombre muy atractivo".

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