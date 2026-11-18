La llegada de cayucos procedentes de África a la isla de El Hierro ha provocado la indignación y descontento de los vecinos. 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Fernando Gutiérrez, expresidente de la Cofradía de Pescadores, que ha denunciado la situación de abandono que sufren los habitantes de la isla.

Aunque durante los últimos días las llegadas han disminuido, Gutiérrez ha advertido de un nuevo repunte para los próximos días, según la información que han recibido de fuentes conocedoras de las embarcaciones que navegan hacia Canarias.

El expresidente ha reclamado mayor atención por parte de las instituciones y ha defendido que la capacidad de acogida de la isla está al límite: "Somos un pueblo solidario, pero queremos que se entienda nuestra realidad. Esto no puede seguir así de ninguna manera", ha manifestado durante la conversación.

Uno de los principales motivos de su indignación ha sido la instalación de un hospital de campaña en El Hierro, una medida que, a su juicio, puede provocar un efecto llamada y aumentar la llegada de embarcaciones.

Gutiérrez ha explicado que representantes de la isla trasladaron su rechazo a esta infraestructura al ministro Ángel Víctor Torres, quien, según su relato, les aseguró que no se instalaría. Sin embargo, posteriormente han conocido la decisión de ponerla en marcha: "Nos levantamos con la noticia de que en la isla de El Hierro se va a montar ese hospital de campaña, o sea, el efecto llamada se va a multiplicar", ha criticado. Además, ha advertido de que la situación está afectando al sector pesquero y al entorno marino de la zona, además de alterar la tranquilidad de los vecinos.

Fernando Gutiérrez critica de manera contundente la indiferencia del presidente del Gobierno y defiende que no es una cuestión de rechazo a los inmigrantes

Durante la entrevista, el expresidente también ha insistido en que sus reivindicaciones no responden al rechazo hacia las personas migrantes, sino a la necesidad de gestionar la situación. Ha defendido los valores de solidaridad y humanismo, aunque ha reclamado un mayor control fronterizo y una respuesta institucional coordinada: "Somos seres humanos, somos personas educadas en la solidaridad y en los valores", ha recordado.

Finalmente, Gutiérrez ha pedido el apoyo de los ciudadanos españoles y ha reclamado que se tenga en cuenta la realidad que atraviesa la isla: "Necesitamos seguir viviendo de la forma que lo hemos hecho siempre, con absoluta tranquilidad y paz".

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