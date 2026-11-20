El experto en comunicación no verbal José Luis Martín Ovejero ha acudido a 'El Programa de Ana Rosa' para desgranar los gestos, miradas y expresiones faciales que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han mostrado durante el debate electoral celebrado en el Congreso de los Diputados . Su análisis ha revelado momentos clave que, según el especialista, el ojo del espectador no ha captado en directo.

José Luis Martín Ovejero detecta nervios desde el primer saludo

El análisis ha arrancado con el instante previo al debate, cuando ambos candidatos se han encontrado frente a frente. José Luis Martín Ovejero ha señalado un detalle que le ha llamado "muchísimo la atención": "Mirad las manos. Los dos frotándose las manos a la vez. Esto, en este contexto, sobre todo algo de nervios e impaciencia".

En cuanto al apretón de manos, el experto ha sido contundente: "Frialdad absoluta. Ni se miran. Prácticamente no se miran. Hay un instante muy rápido de mirada, pero muy, muy corto. Mucha frialdad, pero como sabemos que se llevan como se llevan, pues tampoco me llama mucho".

El momento clave: los accidentes ferroviarios y la mirada baja de Sánchez

El punto que José Luis Martín Ovejero ha considerado "el momento clave y fundamental" de las dos horas de debate se ha producido cuando Feijóo ha lanzado su ataque verbal sobre los accidentes ferroviarios, mencionando los 170 fallos de seguridad en el corredor Madrid-Sevilla y la ausencia de Sánchez en los funerales de las víctimas en Huelva y Toledo.

"Lo destaco porque baja la mirada. Porque no le aguanta la mirada a Feijóo", ha explicado el experto. "Y esto tiene dos historias importantísimas. La primera, que es clave, es que rompe el patrón de comportamiento de Sánchez. Tengamos en cuenta que Sánchez habitualmente está con la mirada alta y la mirada directa hacia Feijóo. Aquí no, aquí la baja, aquí la tira, por lo cual, ¿qué ocurre? Asocia a culpa o a vergüenza en este contexto".

La impasibilidad de Pedro Sánchez ante los ataques sobre la Fiscalía Europea

Otro momento destacado se ha producido cuando en el debate se ha mencionado la investigación de la Fiscalía Europea y el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Ante la reacción facial de Sánchez, Martín Ovejero ha afirmado: "A mí me ha descolocado muchísimo el hecho de ver a una persona que está recibiendo un duro ataque verbal y esté totalmente impasible. Es que no se le mueve un músculo".

El experto ha profundizado en la explicación: "Se está comentando mucho que la estrategia suya era salir en un tono calmado, tranquilo. Yo creo que un poco para pescar entre los indecisos, pero es que hay una parte que el cerebro no puede controlar y son las activaciones musculares de la cara. Cuando te enfadas porque te están llamando de todo, lo normal es que esos músculos se activen. Esta indiferencia, os aseguro que a mí me ha chocado muchísimo".

El contraste entre Sánchez y Feijóo: indiferencia frente a contundencia

José Luis Martín Ovejero ha establecido un marcado contraste entre las actitudes de ambos líderes. "Tenemos por un lado la indiferencia, que lo podríamos llamar, en el rostro, y la impasibilidad en el rostro de Sánchez, contra la contundencia", ha detallado. "La contundencia, incluso con ese dedo índice señalándole en muchas ocasiones, miradas directas. ¿Esto qué transmite? Seguridad, seguridad. Por encima de cualquier otra cosa".

En cuanto al líder del Partido Popular, el análisis ha mostrado un rostro descrito en el plató como "desafiante", en claro contraste con la expresión contenida de Sánchez.

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