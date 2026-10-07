Alejandra, politóloga acampada en Sol, ha conectado en directo en 'En boca de todos' para hablar sobre el mapa que han hecho los acampados. En su intervención, ha cargado duramente contra la policía y ha dado su opinión sobre Ceuta, negando que el asalto haya sido una invasión. Sus declaraciones han terminado en un tenso debate con Nacho Abad, quien, ante las críticas de la manifestante, ha preguntado a ChatGPT su ideología política.

La politóloga se ha mostrado firme en su postura sobre el asalto de migrantes a Ceuta: "Nadie ha invadido Ceuta. Las personas migrantes tienen derecho a migrar, son personas con derechos humanos. La solución para los ceutíes y las personas migrantes es la misma, que se acoja a esas personas en un régimen de seguridad, que se puedan garantizar sus derechos humanos y se las saque de las calles de Ceuta", han sido sus palabras.

Nacho Abad ha replicado a Alejandra, asegurando que lo que ha pasado en Ceuta sí es un asalto porque en Marruecos no hay ninguna guerra y no es una dictadura. Para reafirmar sus palabras, se lo ha consultado a ChatGPT: "Oficialmente es una monarquía constitucional". A lo que la politóloga ha respondido tajante: "Recomendaría no utilizar la IA para informarse".

Alejandra a Nacho Abad: "Dudo que seas centro moderado"

Instantes después, Nacho Abad se refería a Alejandra como una persona de extrema derecha, mientras que aseguraba que él es de centro derecha. Esta afirmación hacía que politóloga respondiese con un dardo: "Yo soy extrema izquierda pero que tu seas centro moderado... Pregúntaselo a ChatGPT".

El presentador procedía entonces a buscar su idolología en la IA: "No se define bajo ninguna etiqueta partidista y asegura tener un pensamiento independiente, aunque gran parte de la audiencia y sectores de la izquierda lo sitúan en la órbita de la derecha incluso de la extrema derecha".

"Ahí tienes la respuesta", decía Alejandra que contundente añadía: "Creo que eres una persona mediática de la derecha de este país. Yo estoy muy orgullosa de ser de extrema izquierda, los complejitos que tenéis algunos con confesar que sois de derechas os los tenéis que mirar".

Alejandra, politóloga, contundente contra la Policía: “Tienen mucho de lo que avergonzarse”

Desde la acampada de Sol, Alejandra opinaba también sobre la policía, asegurando que no actuaron bien durante el desahucio de Maricarmen y que "tienen muchas cosas de las que avergonzarse": "Es vergonzoso que desahucien a señoras mayores de 87 años, eso es meritorio de vergüenza".