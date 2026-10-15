Antonio y José Antonio han querido dejar claro que ellos pertenecen al Club de debate Urbano de Badajoz , igual que otras 14.000 personas, pero que no tienen nada que ver con la página Independencia judicial ni con ningún tipo de amenazas o seguimientos a la juez Beatriz Biedma .

Antonio y José Antonio, dos de los extremeños señalados por Parra como las personas responsables de las páginas de Facebook en la que se gestaron las amenazas a la juez Beatriz Biedma , han hablado en exclusiva con Ana Gómez para ‘En boca de todos’ y han negado todas las acusaciones vertidas sobre ellos.

Ante su defensa, Nacho Abad ha querido saber si existía la más mínima posibilidad de que existieran grabaciones que les situaran en el colegio de los hijos de la magistrada o que salieran a la luz algún tipo de audios amenazantes y han asegurado que es imposible: “No, porque hemos estado”.

Respecto a su relación con el exjuez y acusado de dar la orden de acabar con la vida de la juez, Saénz de Tejada, Antonio ha explicado que es su abogado: “Es mi abogado, estamos inmersos en un procedimiento judicial… Tenemos una buena cordialidad… Es un procedimiento en el que tanto Antonio como yo hemos levantado casos de corrupción en el Ayuntamiento de Badajoz…”. José Antonio solo le conoce por encima.

Ambos se han mostrado dispuestos a dejar que revisen su WhatsApp, sus móviles y cualquier dispositivo que pueda demostrar que no tienen nada que ver con las amenazas vertidas sobre Biedma. Incluso, ambos han afirmado que su opinión sobre la jueza es positiva.

Eso sí, ha dejado claro que no todos los jueces de Badajoz son 100% legales: “En Badajoz se cuecen muchas cosas, presuntas malas praxis por parte de algunos jueces… Sabemos que los tentáculos de la política han llegado a los juzgados. Hay fiscales que se fotografían con la toga puesta con el antiguo alcalde, que era quién nos presionaba…”.