El exjuez Sáenz de Tejada, tras ser señalado por Cintia Rocho, lo niega todo: "Que vean las llamadas. No tengo nada que ocultar"

Tras ser señalado como la persona que encargó a Cintia Rocho acabar con la vida de la juez Beatriz Biedma durante su instrucción en la causa de David Sánchez, el exjuez Sáenz de Tejada niega en rotundo su implicación durante su entrevista en 'El tiempo justo'.

El exmagistrado Luis Sáenz de Tejada ha negado tajantemente haber contactado con Cintia Rocho, líder del grupo los Rocho, para pedirle que vigilara, amedrentara y amenazara a Beatriz Biedma, la jueza encargada de instruir la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno,

En 'El Tiempo Justo', el exmagistrado ha rechazado las acusaciones que le relacionan con los presuntos seguimientos a la jueza y ha asegurado que está dispuesto a colaborar con la Justicia: "Jamás he contactado con ella".

Las declaraciones de Sáenz de Tejada se han producido después de que Rocho, en su testimonio ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, le identificase como el supuesto interlocutor que habría solicitado actuar contra Biedma.

Según el relato expuesto en el programa, Rocho ha atribuido al exmagistrado expresiones amenazantes contra la jueza, entre ellas que era "un grano en el culo que hay que eliminarla". Sáenz de Tejada ha rechazado esa versión y ha insistido en que las acusaciones no se corresponden con la realidad: "Condeno lo que haya podido pasar”. Además, ha anunciado acciones legales contra quienes, a su juicio, le han señalado injustamente.

Saénz de Tejada habría mandado a Cintia Rocho expresiones amenazantes contra la jueza: "Es un grano en el culo, hay que eliminarla"

Durante la entrevista, el exmagistrado también ha explicado su presencia en un grupo de WhatsApp en el que participaban personas relacionadas con el asunto, entre ellas Joaquín Parra y Leire Díaz. Según su versión, Parra se puso en contacto con él para hablar de documentación pública relacionada con sus denuncias sobre la situación judicial en Badajoz.

Sáenz de Tejada ha negado que el encuentro estuviera destinado a organizar actuaciones contra Biedma y ha asegurado: "No tengo nada que ver con ese perfil". También ha rechazado haber escrito a Rocho desde una cuenta de Facebook vinculada a los hechos investigados.

El exmagistrado ha confirmado que está citado para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional el próximo día 28 en una investigación que, según se ha expuesto en el programa, contempla posibles delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral.

Sáenz de Tejada ha defendido su presunción de inocencia y ha pedido que se comprueben sus registros telefónicos para esclarecer si existieron contactos con Rocho. La investigación deberá determinar la veracidad de los testimonios y la posible responsabilidad de los implicados.

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