Como ya anunció durante su intervención en ‘Código 10’ tras conocerse en exclusiva los audios de la juez Beatriz Biedma ante el juez Pedraz, Sáenz de Tejada va a tomar medidas judiciales: “ Voy a ejercitar acciones legales inmediatas contra cualquier persona que mantenga que yo he tenido contacto con esta gente . Condeno si se han sucedido estos hechos… Por su programa de ayer he tenido acceso a otra información… Yo no entro en si ha sucedido o no, yo entró en que no he tenido nada que ver…”.

Tras ser señalado como la persona que encargó a Cintia Rocho acabar con la vida de la juez Beatriz Biedma durante su instrucción en la causa de David Sánchez, el exjuez Saénz de Tejada niega en rotundo su implicación y desvela la supuesta intermediación de la juez en casos de familiares de otros jueces amigos.

Respecto al señor Collado, abogado de los Rochos y la persona que asegura que Saénz de Tejada se habría reunido con Cintia Rocho y habría dado la orden de amenazar a la juez Biedma, asegura que es la misma persona que: “Me pidió ayuda por otra cosa, que no tiene nada que ver… Hace dos años le dijo a la jueza que una señora que se dedica al narcotráfico le dijo que se puso en contacto conmigo…”. Un supuesto contacto que se produjo por unas páginas de redes sociales que no tienen nada que ver con él y que va a denunciar por lo civil y lo penal.

Respecto a su enemistad con Biedma, el exjuez asegura que viene de lejos y desvela que fue apartado de sus causas judiciales: “La Audiencia Provincial de Badajoz la apartó de mis causas por enemistad conmigo, declarada por ella… Me amenazó de la mano de una narcotraficante y este abogado… Fue acusada por prejuzgar lo que iba a hacer estando expulsada de la causa…”.

Incluso, asegura que ha realizado instrucciones poco éticas: “Creo que la jueza Biedma se ha reunido con un grupo de jueces para actuar contra ciudadanos e incluso, contra empresarios… Siempre hay familiares de estos jueces implicados”. Además, asegura que: “Ha sido separada de causas judiciales, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que ha violado Derechos Fundamentales…”.

Los motivos de enfrentamiento entre la juez Beatriz Biedma y el exjuez Saénz de Tejada