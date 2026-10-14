La ilusión en directo de un niño en Melilla tras entregarle una carta al Rey: "Es el sueño de mi vida"

Durante una de las conexiones de 'El tiempo justo' con Melilla durante la visita de los reyes de España, hemos podido hablar con la madre de un niño de 13 años que ha conseguido entregarle una carta a Felipe VI.

La visita de los Reyes a Melilla ha dejado momentos cargados de emoción e ilusión entre los ciudadanos, pero uno de los más especiales lo ha protagonizado César, un niño de 13 años que ha conseguido entregar en mano a Felipe VI la carta que ha escrito con tanta ilusión.

Su madre, Pilar, ha contado en directo que su hijo se quedó hasta tarde por la noche redactando unas palabras para el monarca, en las que ha expresado el deseo de que se instaure la paz y de que todos los niños tengan un futuro lleno de esperanza. César ha vivido el encuentro con nervios y emoción: "Es el sueño de mi vida. Lo he vivido temblando. No me lo creía", nos ha explicado.

El pequeño ha explicado que quería agradecerle al Rey su visita y transmitirle lo importante que ha sido para los melillenses su presencia. En la carta, ha escrito que es un honor que Felipe VI haya viajado hasta la ciudad y que su visita ha servido para motivar a los ciudadanos y darles esperanza.

El encuentro ha sido todavía más especial cuando el monarca ha recibido la carta y le ha estrechado la mano. César ha recordado el momento con una sonrisa: "Después de darle la carta me ha dado las gracias, me ha dicho que luego la leería y me ha dado la mano".

Pilar tampoco ha podido ocultar el orgullo que siente por su hijo y ha destacado la emoción con la que ha preparado cada palabra. Para ambos, este gesto se ha convertido en un recuerdo inolvidable.

Pilar, madre de un niño de 13 años que le ha entregado una carta en mano al rey: "No puedo evitar sentir un gran orgullo por mi hijo"

La historia de César y Pilar refleja la ilusión que la visita de los Reyes ha despertado en Melilla, donde muchos ciudadanos han vivido la jornada como un acontecimiento histórico tras casi dos décadas de espera.

Nacho, Guardia Civil retirado, ha defendido la importancia de la presencia del jefe del Estado: "Que el jefe del Estado esté aquí es impresionante". Su mujer, Noelia, también ha expresado la emoción que ha sentido: "Es una ilusión enorme. Yo soy española y melillense por los cuatro costados".

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