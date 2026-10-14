Patricia Pardo ha lanzado una petición desde ‘ Vamos a ver ’ tras conocerse que el Papa León XIV ha sido operado de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón . La presentadora ha dado la última hora del estado de salud del pontífice, de 71 años, intervenido con éxito en el hospital Gemelli de Roma donde según ha confirmado el Vaticano se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La oficina de prensa de la Santa Sede ha ido contando cada uno de los pasos tras comunicar que León XIV tenía que ser intervenido para extirparle un nódulo del pulmón durante una revisión médica rutinaria. Después de recalcar que el “procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”, también han confirmado el diagnóstico que se sospechaba en las pruebas preparatorias.

Patricia Pardo se ha hecho eco de él antes de lanzar un mensaje a través de su programa: “No me hubiese gustado dar esta noticia, pero la vida a veces es así. El Papa León XIV tiene cáncer. Así lo han confirmado los médicos después de intervenirle ayer”, ha comenzado diciendo.

La recuperación del Papa y su próxima gira americana

En este contexto, la presentadora de 'Vamos a ver' ha puesto el foco en la necesidad de que se respete el descanso y el postoperatorio del Papa León XIV que tiene el mes de noviembre muy comprometido con la que será su primera gira americana. Un itinerario que comenzará el próximo 6 de noviembre y que contempla doce días y diez ciudades entre Uruguay, Argentina y Perú.

El tener solo dos semanas y media para hacer este viaje y el no saber si estará pasa esa fecha con el alta médica es algo que preocupa a Patricia Pardo y así lo ha hecho saber desde su programa. “Me gustaría pues decir que lo deseable, por lo menos para para mí y yo creo que para la mayoría de los católicos es que le permitan descansar”.