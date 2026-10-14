Patricia Pardo ha lanzado una petición desde ‘Vamos a ver’ tras conocerse que el Papa León XIV ha sido operado de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. La presentadora ha dado la última hora del estado de salud del pontífice, de 71 años, intervenido con éxito en el hospital Gemelli de Roma donde según ha confirmado el Vaticano se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.
La oficina de prensa de la Santa Sede ha ido contando cada uno de los pasos tras comunicar que León XIV tenía que ser intervenido para extirparle un nódulo del pulmón durante una revisión médica rutinaria. Después de recalcar que el “procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”, también han confirmado el diagnóstico que se sospechaba en las pruebas preparatorias.
Patricia Pardo se ha hecho eco de él antes de lanzar un mensaje a través de su programa: “No me hubiese gustado dar esta noticia, pero la vida a veces es así. El Papa León XIV tiene cáncer. Así lo han confirmado los médicos después de intervenirle ayer”, ha comenzado diciendo.
En este contexto, la presentadora de 'Vamos a ver' ha puesto el foco en la necesidad de que se respete el descanso y el postoperatorio del Papa León XIV que tiene el mes de noviembre muy comprometido con la que será su primera gira americana. Un itinerario que comenzará el próximo 6 de noviembre y que contempla doce días y diez ciudades entre Uruguay, Argentina y Perú.
El tener solo dos semanas y media para hacer este viaje y el no saber si estará pasa esa fecha con el alta médica es algo que preocupa a Patricia Pardo y así lo ha hecho saber desde su programa. “Me gustaría pues decir que lo deseable, por lo menos para para mí y yo creo que para la mayoría de los católicos es que le permitan descansar”.
Aunque parece ser y, también ha confirmado la presentadora, que el pontífice no va a necesitar quimioterapia porque han intervenido la enfermedad en una fase muy inicial, sí que la periodista se ha mostrado contundente en lo relativo al descanso del Papa tras su operación. “Permítanme que lo diga así, de brusco, pero no es Shakira. El Papa no es Shakira”, ha sentenciado.
A continuación, Patricia Pardo ha dejado claro el por qué dice esto y más después de haber estado ella presente en la visita que el pontífice hizo a España y donde pudo saludarle directamente y ver de cerca todos los preparativos. “Es verdad que está para velar espiritualmente por millones de cristianos, por millones de creyentes, de católicos, pero creo que ahora nuestras oraciones tienen que estar con él”, ha recalcado.
Lo importante, tal y como ha dejado en constancia con su mensaje es que este se recupere y para eso le tienen que dejar descansar de verdad. “Las visitas papales no se imaginan ustedes lo exigentes y abrumadoras que son, sobre todo, para una persona de 71 años”, ha señalado de las circunstancias que hay en la recuperación de León XIV que ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre.