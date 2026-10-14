Exclusiva | Habla una testigo del presunto romance secreto de Rocío Jurado con un piloto: "Fue el amor de su vida"

Rosa Benito ha resucitado una historia que había quedado enterrada: la del presunto romance que vivió Rocío Jurado con un hombre anónimo entre su divorcio con Pedro Carrasco y el inicio de su relación con José Ortega Cano. Lo ha hecho al contarle a Rubén Torres en 'Supervivientes All Stars 2026' que la cantante había vivido un gran amor que fue secreto. Ahora, 'La tarde se mueve' ha entrevistado a la periodista Daniella Montenegro, que asegura haber sido testigo de este presunto romance.
El periodista Darío del Alcázar ha explicado que lo que les transmite Daniella Montenegro es que Ibiza fue el lugar donde ella fue testigo de la historia de amor, pero que no les ha dado las fechas concretas de cuándo habría ocurrido. Tras estas aclaraciones, ha dado paso al primer vídeo de la entrevista, que es mucho más extensa y que se seguirá viendo en los próximos días en 'La tarde se mueve'.
"Era un hombre alto, con mucho pelo, canoso, guapísimo, era un galán... Pedro [Carrasco] tenía su encanto y Ortega tenía su belleza de otra forma, pero este hombre no tenía nada que ver con ninguno de los dos", ha asegurado la periodista, que recuerda a ese piloto como "muy educado y atento" con Rocío y que vio a los dos comportarse "como una pareja" cuando estuvo con ellos en Ibiza.
"Una mujer enamorada, muy enamorada, era el amor de su vida y era un secreto a voces", ha añadido Daniella Montenegro, que también ha contado que fue Rocío Jurado la que rompió la relación "para evitar un escándalo por algo que ocurre y evitar un problema mayor entre familias".