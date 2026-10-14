La actriz Mónica Cervera, que participó en 'La que se avecina' interpretando a la hermana de Amador Rivas y que había llegado a estar nominada al Goya a Mejor actriz revelación en 2005 por su papel en la película de Álex de la Iglesia 'Crimen ferpecto', ha salido de prisión y le ha concedido una entrevista a Álex Álvarez, periodista de 'La tarde se mueve' .

Mónica Cervera ingresó en la cárcel de Alhaurín de la Torre tras una condena de once meses de prisión por un robo con violencia cometido en 2021 en un establecimiento de alimentación. Antes de su ingreso en prisión, trascendió que estaba viviendo en un banco en un parque de Marbella.

"Ha sido duro porque no es grato estar en un lugar así", ha comenzado diciéndole la actriz a Álex Álvarez en una entrevista que ha durado una hora y media y de la que se ha emitido un avance. "Tengo muchísima vergüenza de estar aquí hablando con vosotros", ha añadido Cervera, que ha explicado que ya no tiene que volver al centro penitenciario. Mañana se emitirá la entrevista en el programa presentado por Ion Aramendi.

MÁS NOTICIAS