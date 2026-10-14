Vamos a ver 14 octubre 2026

Carmen Borrego ha contado todos los detalles en 'Vamos a ver' del angustioso episodio que vivió por su marido en la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel

Carmen Borrego está todavía “aterrorizada” por el episodio que vivió en la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel. La hija de María Teresa Campos ha relatado en exclusiva para ‘Vamos a ver’ el dramático susto de salud que sufrió su marido José Carlos Bernal en la finca de Candeleda (Ávila) donde tuvo lugar la celebración. Tras salir a la luz la noticia este fin de semana, la propia Carmen Borrego se ha sentado en ‘Vamos a ver’ para explicar cómo fue, evitar especulaciones con este tema y contar cuál es el estado actual de salud de José Carlos Bernal.

Pensando que lo que se produjo fue por un golpe de calor, la hermana de Terelu Campos ha querido empezar tranquilizando a todos sobre cuál es la última hora y lo que les han dicho los médicos. “Mi marido, que creo que lo más importante, está bien, gracias a Dios, pobrecito mío. Fue algo como muy escandaloso por cómo él se desplomó y cómo se le iban los ojos”, ha manifestado. Carmen Borrego, sobre el susto de su marido: "Me aterroricé" Tal y como ha contado Carmen Borrego, su propio marido antes de caer desplomado, advirtió de que el acceso a la finca era complicado y además un día de temperaturas muy altas. “Creemos que fue un golpe de calor”, ha reconocido la colaboradora, aunque para quedarse tranquila han acudido al especialista a hacerle pruebas a José Carlos. Tras haber pasado este gran susto y reconocer que desde ese momento para ella la boda ya terminó porque no se separó en ningún momento de su marido, Carmen Borrego ha tenido unas palabras de agradecimiento para todos los que acudieron en su ayuda y le prestaron auxilio.

Carmen Borrego ha contado el angustioso momento que vivió en la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel

“Quiero desde aquí dar las gracias al marido de Xuso Jones, yo que es médico anestesista, que lo atendió con todo el cariño, y dos primas de Sandra Barneda, dos enfermeras maravillosas, que no dejaron a mi marido solo en ningún momento. Yo me asusté, todo el mundo pensaba que le estaba dando un infarto”, ha declarado de la magnitud de lo que ocurrió en la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel. ¿Es Terelu Campos el topo de la boda? Las últimas horas han comprobado que todo está bien porque estaban todos muy asustados y los resultados son muy positivos. “Se le han hecho todo tipo de pruebas, porque yo no me quedaba tranquila, y está bien, está con la tensión un poco alta, que la estamos controlando, ayer mi hijo le llevó al hospital porque quería que le hicieran un electro, porque dices si es algo de corazón te da un pequeño aviso y está bien, está todo bien”, ha señalado para dejar constancia de que han estado asustados, pero ya están de nuevo tranquilos con los resultados.

Carmen Borrego defiende a su hermana Terelu al ser acusada de ser el "topo" de la boda de Sandra Barneda