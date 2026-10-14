Exclusiva | Primeras palabras de Tana Rivera tras salir a la luz su ruptura con Roca Rey

Poco después de que se comenzase a hablar de una posible boda para 2027, ha salido a la luz que Tana Rivera y Roca Rey han roto . Después de unos meses juntos, según ha contado Leticia Requejo habría sido el torero el que "hace tan solo una semana" habría decidido ponerle fin a su noviazgo. En 'La tarde se mueve' se han emitido las primeras palabras de la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo tras hacerse pública la separación.

"Yo no voy a decir nada porque es que yo nunca digo nada", ha comentado Tana a una reportera que le ha preguntado sobre el tema. "Yo estoy muy bien", es lo único que ha añadido la nieta de Cayetana de Alba, que no ha querido ni desmentir ni confirmar su ruptura con el torero peruano, con el que inició su relación poco antes de verano, hace unos seis meses.

Leticia Requejo ha dado más detalles acerca de la situación, revelando que le ha llegado que Tana no estaría pasando un buen momento: "A mí me dicen que ella está como cuando te dejan, j*didilla, está triste, pero que la ruptura y la decisión que toma el torero no le pilla de nuevo porque venían de un mes en el que ya había cierta distancia y cierto frío".

"El problema es que ella quiere es una chavala joven que quiere tener una vida de chavala joven, quiere estar entrando y saliendo, pero él, que es una figura del toreo, que se dedica a estar en el campo y entrenar todo el día, entonces es incompatible lo que ella quiere y lo que él quiere", ha añadido Carmen Borrego, que no ha cerrado la puerta a una reconciliación entre la ya expareja.

Pero Leticia Requejo ha intervenido para apostillar que a Roca Rey ya no le "sumaba" su relación con Tana: "No le sumaba como a ella". Luis Borrajo ha añadido que sus fuentes le han dicho que podría ser una discusión y no una ruptura, ante lo que Carmen Borrego ha comentado que a ella le han dicho que el sábado los vieron besarse en Valencia.

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