Juan José Collado, abogado de los Rocho, sobre el caso de la jueza Biedma: "La proposición de eliminarla existió, aunque ellos no iban a hacer nada"

'El Programa de Ana Rosa' ha entrevistado a Juan José Collado, abogado de algunos miembros de la familia de los Rocho , quien ha explicado advirtió a la jueza Beatriz Biedma de que estaba siendo vigilada y perseguida .

El letrado ha relatado que todo comenzó tras la publicación de un artículo en la prensa extremeña sobre un escrito presentado por la magistrada en la Audiencia Nacional, en el que aparecía una imagen del coche del padre de Cintia Rocho.

Collado ha asegurado que, después de compartir la captura de pantalla con Cintia y mantener una reunión con Sáenz de Tejada por un asunto de su cliente Ángel 'El Gitano', empezó a relacionar los hechos: "En ese momento fue cuando hablé con doña Beatriz sobre lo que estaba ocurriendo".

Además, ha detallado que, durante el encuentro con el exjuez, se plantearon acciones contra magistrados a su cliente y le llegó, incluso, a facilitar el domicilio de una jueza diferente a Beatriz Biedma. Según ha explicado, la publicación del artículo fue el momento en el que consideró necesario alertar a Biedma y trasladarle que existían pruebas de los seguimientos: "Yo le confirmo que hay fotos, vídeos y pruebas de que esto se estaba dando así".

Collado también ha aclarado que los miembros de la familia de los Rocho y Ángel 'El Gitano', rechazaron actuar contra la magistrada, aunque ha insistido en que la propuesta sí existió. "Ellos no iban a hacer absolutamente nada contra doña Beatriz porque le tienen mucho respeto". Además, ha señalado que todavía no se ha identificado a las personas responsables de vigilar a la jueza y ha descartado que fueran sus clientes.

Juan José Collado, abogado de los Rocho: "Ellos no iban a hacer absolutamente nada contra doña Beatriz porque le tienen mucho respeto"

Por otro lado, Sáenz de Tejada ha sido citado como investigado en el juzgado por cuatro presuntos delitos: organización criminal, calumnias, coacciones y atentado contra la integridad moral. Los informes de la UCO afirman a los contactos que habría mantenido con personas investigadas por presuntos delitos de narcotráfico en Badajoz y otros delitos graves, es decir, el clan de Los Rocho. Entre ellas figura la presunta líder del clan, Cintia, quien asegura que el exjuez le propuso eliminar a la magistrada:.

Collado también ha mencionado la situación del hijo de Cintia Rocho, de 18 años, que permanece en prisión. Su madre considera que se trata de una represalia por haber contado lo sucedido.

TODAS LAS NOTICIAS