David Gutiérrez, portavoz de la CEP, defiende la actuación policial en la Complutense: "Estamos hartos"

Horizonte 15 octubre 2026

El portavoz de la CEP y el catedrático Ricardo Díaz han intervenido en 'Horizonte' tras los recientes altercados en la Universidad Complutense de Madrid

Los recientes altercados en la Universidad Complutense de Madrid entre estudiantes y la Policía durante una protesta por la educación pública madrileña han pues un nuevo tema de debate en la mesa de ‘Horizonte’. ¿La Policía ha intervenido por delegación del Gobierno? David Gutiérrez,Portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP) ha respondido. El representante del sindicato de policía ha matizado todo lo relacionado con esta situación que ha dejado cinco detenidos y varios heridos. Para empezar, ha aclarado de quién depende la Policía Nacional. “Del delegado del Gobierno, no de la Comunidad de Madrid, por mucho que Irene Montero quiera confundirnos”.

En segundo lugar, el portavoz de la CEP ha defendido la actuación de los agentes ante esta situación y ha hecho su propia denuncia de lo que se está viviendo su colectivo: “Estamos es hartos de que el delegado del Gobierno, en vez de proteger a sus policías y dar seguridad a todos los madrileños, que es su obligación, se dedique a hacer política con la seguridad”, ha recalcado. Según ha explicado David Gutiérrez a Iker Jiménez y los espectadores de ‘Horizonte’, las intervenciones y cargas policiales se produjeron después de que un grupo de manifestantes intentara salirse del recorrido comunicado e invadiese la calzada. “Se estaba provocando un riesgo y además agredieron a los compañeros que estaban formando el cordón policial, que estaban impidiendo precisamente que entrasen en esa calzada”, ha señalado. Disturbios y piquetes Para David Gutiérrez es normal que se produzcan cargas policiales, si los manifestantes actúan de esa manera: “Lo primero es asegurar que todas las personas puedan disfrutar de sus espacios públicos cuando hay una manifestación o concentración y esta tiene que ser comunicada”. El representante del sindicato de policía ha remarcado mucho que los agentes actuaron precisamente para impedir que se invadiese esa vía pública. No ha sido el único que ha entrado en este debate en ‘Horizonte’. El catedrático de Ingeniería Química y Materiales (Universidad CEU Fernando III) Ricardo Díaz ha relatado a ‘Horizonte’ cómo ha vivido esta situación desde la facultad. Según los testimonios que ha conocido de docentes y otros alumnos se encontraron con un clima caótico en el que estaban tirando piedras, moviendo coches y alguien debió llamar a la policía.

El catedrático Ricardo Díaz también ha intervenido en 'Horizonte' tras los altercados en la Complutense