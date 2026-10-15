Tras conocer el contenido de la nueva denuncia presentada por la juez Beatriz Biedma en la que asegura que tras regresar de testificar ante la Audiencia Nacional el pasado 8 de octubre, a la salida del aeropuerto de Talavera la Real un coche de color blanco se le colocó en paralelo en la carretera y que en dicho vehículo iba el exjuez Saénz de Tejada, el presentador de ‘En boca de todos’ ha conectado en directo con el acusado, quién lo ha negado en rotundo.

En directo, Nacho Abad ha leído el contenido de la recién emitida denuncia de la por la juez Beatriz Biedma en la que aseguraba un nuevo acto intimidatorio recibido cuando viajaba en su vehículo personal junto a sus dos hijas. Un acto en el que señala de forma directa al exjuez Saénz de Tejada y llega a afirmar que la podían tener geolocalizada . Ante tal información, el presentador ha llamado en directo al acusado , con quién había hablado unos minutos antes.

“¿Es una broma o es algo?”, ha asegurado Tejada sorprendido por la información que le estaba dando el presentador. Rápidamente, el exjuez ha asegurado que él no estaba allí el pasado 8 de octubre: “Estaba en Guadalajara con mi hermana y mi sobrina, llevo sin pisar Talavera todo este año…”.

Nacho Abad ha insistido en sus preguntas con la intención de contrastar la información y saber si se podía marcar un antes y un después en la credibilidad de la denuncia, pero Tejada se ha mantenido firme e incluso, dispuesto a demostrar su inocencia: “No, rotundamente no… Está a 400 Km de dónde yo estaba”. Y ha pedido que entendiera su sorpresa ante una acusación que asegura que es incierta: “Entenderá que yo me sorprenda”.

Los supuestos ‘intoxicadores’ de la juez Biedma niegan su participación: “Me adjudican un perfil que no es mío”