La impactante confesión de Silvia Bronchalo sobre Rodolfo Sancho: "Viví situaciones violentas que no puedo contar"

Silvia Bronchalo se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' no solo para abordar el polémico tema de los audios filtrados de la conversación que mantuvo con su hijo , sino que también se ha confesado sobre las discrepancias y enfrentamientos que ha mantenido con su expareja, Rodolfo Sancho , a quien se ha enfrentado a través de los tribunales . En un momento dado, la entrevistada lanza una serie de acusaciones muy duras contra su ex .

Silvia Bronchalo, sobre su pasado junto a Rodolfo Sancho: "Viví situaciones violentas que no puedo contar"

"En sede judicial, un acusado puede mentir", alerta Silvia Bronchalo para hacer referencia a que la justicia ha fallado a favor del actor. Tras esto, no duda en destapar el duro pasado que ha tenido junto a Rodolfo Sancho: "La relación se empezó a deteriorar porque, precisamente, nosotros no vivíamos solos. Sus padres y su familia vivían en el piso superior y, bueno, no éramos una familia autónoma".

"Siempre había que contar con la aprobación o supervisión de la familia", añade la entrevistada. Le preguntan sobre algo que haya tenido que suceder en la familia para que, llegado un momento, Daniel Sancho se posicionara del lado de su padre: "La convivencia entre nosotros y su familia no era... Tuvimos muchos conflictos. Hubo situaciones, algunas violentas, que no puedo explicar porque no puedo contar".

¿Sigue teniendo miedo Silvia Bronchalo? "No es que yo deje a mi hijo, es que me apartaron por completo. Un año después de la muerte de Sancho Gracia, dos personas allegadas en primer grado de Rodolfo, no mi suegra, ni la abuela, me llamaron la hermana de Sancho y la sobrina, y me llamaron para decirme que la abuela Victoria quería verme y pedirme perdón por cómo me habían apartado de mi hijo, son palabras textuales".