Belén Esteban, sobre Ylenia:"Me da mucha pena no tener relación con ella y pienso recuperarla"

En su entrevista en el plató de '¡De viernes!', Belén Esteban se centró en contestar a Juls Janeiro y a Beatriz Trapote , así como de contar su versión sobre el papel de Jesulín de Ubrique como padre de su hija en común, Andrea Janeiro. Pero al participar en un juego que le propuso el equipo de redes, se lanzó a hablar de Ylenia Padilla , de la que fue muy amiga y con la que protagonizó muchos momentazos durante su paso por 'GH VIP'.

Las dos televisivas fueron íntimas durante años, pero su relación se rompió y 'la patrona' no había hablado de ello hasta ahora, que en un vídeo que '¡De viernes!' ha compartido en Instagram cuenta que le entristece haber perdido el vínculo y que su intención es recuperar a su amiga.

Sus revelaciones llegaron al preguntarle la periodista encargada de las redes sociales si prefiere a Juls Janeiro o a Ylenia Padilla. "Aunque no tengamos relación, a Ylenia la quiero", responde Belén, dejando claro que la de Benidorm sigue ocupando un lugar especial en su corazón pese a que su vínculo se rompiera.