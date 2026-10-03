Los grandes titulares de la entrevista a Belén Esteban en '¡De viernes!': de la petición de su hija Andrea a la advertencia para Juls Janeiro

Tras 1.198 días alejada de las instalaciones de Mediaset, Belén Esteban ha regresado a los pasillos de Telecinco y lo ha hecho por todo lo alto con una emocionante entrada que ha reunido a algunos de los que fueron sus compañeros de trabajo.
'La Patrona', como ella misma se denomina, volvió a cruzar las puertas de Mediaset para sentarse en directo en '¡De viernes!' y contar así su verdad sobre lo que han supuesto en su vida los más de 20 años de relación con el clan de los Janeiro.
La entrevista a la que fuera 'La princesa del pueblo' ha estado marcada por la reactivación de su histórico conflicto con la familia Janeiro tras las polémicas declaraciones que sobre ella comenzó a hacer Juls Janeiro hace ya algunas semanas.
Belén Esteban, que acudía al programa de Bea Archidona y Santi Acosta con la autorización expresa de su hija Andrea Janeiro, comenzaba a relatar su verdad frente a las recientes provocaciones en medios de Juls Janeiro y las críticas de su excuñado Víctor Janeiro en 'Supervivientes All Stars'.
Pero Belén no se quedaba ahí. La de Paracuellos tenía también palabras muy duras para la que fuera su amiga Rosa Benito, quien recientemente decía sobre ella “que le daba nauseas solo mencionarla”. Su enfrentamiento en directo con Beatriz Trapote dejaba también algunos momentos de tensión.
Como no podía ser de otra manera, la entrevista a 'La Patrona' dejaba grandes titulares de los que ya todo el mundo habla: