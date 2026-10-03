Los grandes titulares de la entrevista a Belén Esteban en '¡De viernes!': de la petición de su hija Andrea a la advertencia para Juls Janeiro

DE VIERNES 03 octubre 2026

Como no podía ser de otra manera, la entrevista a 'La Patrona' dejaba grandes titulares de los que ya todo el mundo habla

Tras 1.198 días alejada de las instalaciones de Mediaset, Belén Esteban ha regresado a los pasillos de Telecinco y lo ha hecho por todo lo alto con una emocionante entrada que ha reunido a algunos de los que fueron sus compañeros de trabajo.

'La Patrona', como ella misma se denomina, volvió a cruzar las puertas de Mediaset para sentarse en directo en '¡De viernes!' y contar así su verdad sobre lo que han supuesto en su vida los más de 20 años de relación con el clan de los Janeiro. La entrevista a la que fuera 'La princesa del pueblo' ha estado marcada por la reactivación de su histórico conflicto con la familia Janeiro tras las polémicas declaraciones que sobre ella comenzó a hacer Juls Janeiro hace ya algunas semanas. El permiso de Andrea Janeiro "para contarlo todo"