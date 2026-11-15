Belén Esteban irrumpe por teléfono en '¡De Sábado!' y planta cara a Beatriz Trapote y Rosario Mohedano

Belén Esteban ha protagonizado uno de los momentos más destacados de la emisión de '¡De Sábado!' al irrumpir por teléfono en directo para responder a Beatriz Trapote y Rosario Mohedano, que se encontraban en el plató comentando la entrevista que la colaboradora había concedido la noche anterior en '¡De Viernes!'. La llamada ha dado lugar a un tenso cruce de reproches, acusaciones y peticiones de respeto entre las tres protagonistas.
Belén Esteban ha arrancado su intervención telefónica dejando claro que no busca conflicto. "Quiero dejar claro a Beatriz Trapote y a Rosario que yo no quiero como con Julia Janeiro una guerra con ellas", ha afirmado. La colaboradora ha añadido que cree que "la vida pasa por momentos" en los que "a veces mucha gente está más unida y luego no".
En un gesto que Rosario Mohedano ha valorado positivamente, Belén Esteban ha admitido abiertamente haber hablado de ella: "Yo tengo que reconocer que yo sí he hablado de Rosario. Lo tengo que reconocer". Rosario ha respondido desde el plató con un escueto "te honra", a lo que Belén ha replicado: "Lo dije ayer también".
Belén Esteban también ha elogiado la defensa que Rosario Mohedano ha hecho de su madre Rosa Benito, aunque ha matizado sus palabras: "Creo que tu madre se ha equivocado. Cuando yo digo que me da pena, no lo digo de coña". Rosario ha respondido que a ella le ha dado "mucha pena" su madre "en otros momentos de su vida". Belén ha precisado que se refería a la imagen que ha visto de Rosa: "No he visto a la Rosa que yo he conocido, que hace muchos años que no la veo. La he visto como hablando muy mal".
Antes de dirigirse a Beatriz Trapote, Belén Esteban ha insistido en su voluntad de pasar página: "Yo estoy en otro momento de mi vida. No voy a hablar más de vosotras. Espero que vosotras también hagáis lo mismo conmigo". También se ha aclarado durante la llamada una confusión sobre la clínica en la que estuvo la madre de Rosario: en el plató se ha señalado que fue la Clínica San Juan de Dios y no la Clínica López Ibor, un error que se ha atribuido a Ángela Portero.
El momento de mayor tensión ha llegado cuando Belén Esteban se ha dirigido directamente a Beatriz Trapote con una pregunta: "¿A ti te dolería si te dijeran que tus hijos no son hijos de Víctor Janeiro?". Trapote ha respondido reprochándole su actitud: "A mí me han dolido también mucho tu imagen cuando yo he trasladado mis sentimientos y tú te has reído. Ayer estuviste con mucha ira, con mucha agresividad".
Belén Esteban ha lanzado entonces su acusación más directa: "Tu familia es la misma familia que la persona que yo tengo. De la cual no habéis tenido nunca cojones a dar la cara por ella. Ninguno". Beatriz Trapote ha rechazado esas palabras: "A mí no me gusta que hables en esos términos y no estoy de acuerdo contigo desde el momento en el que hemos intentado hacerla partícipe y tú lo sabes y no se ha podido".
Belén ha insistido con otra pregunta incómoda: "Desde que mi hija tiene 18 años a los 27 que tiene, ¿cuántas veces habéis intentado quedar con ella o venir a verla?". Trapote, visiblemente molesta, ha respondido: "Insisto que no he venido a ser entrevistada por Belén Esteban, pero te voy a responder". La mujer de Víctor Janeiro ha asegurado que ha intentado "muchísimas veces" quedar con ella y ha hablado "por mí, por su tío Víctor y por sus tres primos". Trapote ha añadido que los colaboradores del programa habían leído los mensajes de WhatsApp enviados y ha pedido respetar el anonimato de la joven.
Belén Esteban ha abierto otro frente al preguntar a Beatriz Trapote: "¿Cuántos años llevabas sin hablarte con María José Campanario hasta que habéis vuelto a 'Supervivientes'?". Trapote ha respondido con dureza: "Me sorprende esa inquina que tienes siempre y ese odio hacia la relación de las cuñadas". Belén ha insistido en que Trapote "ha tirado años sin hablar con María José" y ha buscado respaldo en el plató: "Antonio Rossi lo sabe". Trapote ha reconocido que "Antonio sabe muchas cosas y siento que lo diga", aunque ha negado la versión de Belén: "No es así".
Belén Esteban ha preguntado entonces directamente si Ángela Portero estaba mintiendo. La colaboradora ha respondido de forma ambigua: "Sabréis vosotras lo que habláis y lo que no". Sin embargo, Ángela Portero ha lanzado una acusación contra Belén Esteban: "Tú lo sabes porque llamabas a Carmen Bazán solamente para sonsacar información, como ha dicho Beatriz Trapote aquí". Belén ha defendido a la matriarca de los Janeiro: "Carmen Bazán es una señora que ya tiene una edad y creo que sabe lo que hace".
La llamada ha concluido sin que las partes alcanzaran ningún acuerdo, con Beatriz Trapote afirmando que "tú y yo no vamos a llegar nunca a ningún acuerdo" y Belén Esteban manteniendo su postura de que la familia Janeiro no se ha implicado lo suficiente con su hija.