Belén Esteban señala a Rosario Mohedano como la culpable de su ruptura total con Rosa Benito: "Ha metido mucha mierda"

Belén Esteban ha protagonizado uno de los momentos más reveladores de la noche en '¡De Viernes!' al señalar directamente a Rosario Mohedano como la persona responsable de su ruptura definitiva con Rosa Benito .

La colaboradora ha cargado contra la hija de Rosa con unas palabras que no dejan lugar a la ambigüedad: "Yo creo que Rosario ha metido mucha mierda entre la amistad de Rosa y mía, y manipulado".

Belén Esteban se ha dirigido a Rosa Benito para dejar claro que su cariño fue genuino: "Rosa, no te confundas, porque yo no sé quién te ha envenenado". Visiblemente emocionada, Belén ha recordado los inicios de su relación con Rosa en 'Sálvame': "Yo desde luego te he querido mucho, no muchísimo como tú a mí, que cuando llegaste a 'Sálvame' que se te iban a romper las piernas bajando la escalera. Me comía a besos en maquillaje".

Una amistad rota entre Belén Esteban y Rosa Benito

La relación entre Belén Esteban y Rosa Benito fue durante años una de las más visibles del panorama televisivo. Ambas compartieron plató en 'Sálvame' y forjaron un vínculo que iba más allá de lo profesional. Belén ha reivindicado esa cercanía en el plató de '¡De Viernes!': "Yo con Rosa he tenido una relación maravillosa. Yo la he querido mucho y Rosa me ha querido a mí mucho".

La colaboradora también ha recordado que estuvo en contacto constante con Rosa durante momentos difíciles de su vida: "Cuando se fue a Houston con su cuñada yo con Rosa hablaba todos los días", ha explicado. Sin embargo, ese vínculo se ha roto por completo, y Belén ha apuntado a un motivo concreto vinculado a Rosario Mohedano y a Amador Mohedano.

Rosario Mohedano, en el punto de mira de Belén Esteban