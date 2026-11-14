Belén Esteban señala a Rosario Mohedano como la culpable de su ruptura total con Rosa Benito: "Ha metido mucha mierda"

Belén Esteban ha protagonizado uno de los momentos más reveladores de la noche en '¡De Viernes!' al señalar directamente a Rosario Mohedano como la persona responsable de su ruptura definitiva con Rosa Benito.
La colaboradora ha cargado contra la hija de Rosa con unas palabras que no dejan lugar a la ambigüedad: "Yo creo que Rosario ha metido mucha mierda entre la amistad de Rosa y mía, y manipulado".
Belén Esteban se ha dirigido a Rosa Benito para dejar claro que su cariño fue genuino: "Rosa, no te confundas, porque yo no sé quién te ha envenenado". Visiblemente emocionada, Belén ha recordado los inicios de su relación con Rosa en 'Sálvame': "Yo desde luego te he querido mucho, no muchísimo como tú a mí, que cuando llegaste a 'Sálvame' que se te iban a romper las piernas bajando la escalera. Me comía a besos en maquillaje".
La relación entre Belén Esteban y Rosa Benito fue durante años una de las más visibles del panorama televisivo. Ambas compartieron plató en 'Sálvame' y forjaron un vínculo que iba más allá de lo profesional. Belén ha reivindicado esa cercanía en el plató de '¡De Viernes!': "Yo con Rosa he tenido una relación maravillosa. Yo la he querido mucho y Rosa me ha querido a mí mucho".
La colaboradora también ha recordado que estuvo en contacto constante con Rosa durante momentos difíciles de su vida: "Cuando se fue a Houston con su cuñada yo con Rosa hablaba todos los días", ha explicado. Sin embargo, ese vínculo se ha roto por completo, y Belén ha apuntado a un motivo concreto vinculado a Rosario Mohedano y a Amador Mohedano.
Belén Esteban ha sido contundente al explicar el papel que, según ella, ha jugado Rosario Mohedano en esta ruptura. Tras afirmar que Rosario "ha metido mucha mierda", ha matizado el alcance de sus palabras: "No quiero decir en el mal sentido de maldad", pero ha insistido en que su percepción es firme: "Lo pienso".
Preguntada por José Antonio León sobre unas declaraciones previas en 'Ten', donde habría dicho que Rosario "ha manipulado" y que antes "la manipulaba Amador", Belén ha explicado qué entiende por esa manipulación: "Yo me refiero a que la ha calentado. Como 'no, no te conviene', cosas que 'ese programa, ese tal, ese cual, ese Pascual".
Aun así, Belén ha reconocido cierta admiración por la actitud de Rosario al sentarse en el plató de '¡De Viernes!': "Yo luego la veo sentada aquí que olé por ella. Yo encantada, que me tragué la entrevista enterita. Pero es que hay cosas que tampoco entiendo".
José Antonio León también ha confrontado a Belén con sus declaraciones sobre Rosa y Jorge Javier Vázquez. Según ha recordado el colaborador, Belén dijo de Rosa que "es una falsa" y que "la sacan con calzador". Belén ha justificado sus palabras: "Es que Rosa ha puesto verde a Jorge Javier Vázquez, perdonadme que os diga, y su hija Rosario también". Además, ha reivindicado su lealtad a Telecinco: "Yo no he llegado a los límites que ha llegado Rosario ni que ha llegado Rosa con esta cadena. Perdonadme, porque yo me rompí la pierna y ni denuncié a Telecinco".