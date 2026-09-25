Juls Janeiro se ha convertido en la revelación del verano y se ha ganado el corazón de los medios con sus declaraciones. El convertirse en "vuestra nepo baby de confianza", meterse en charcos y no tener pelos en la lengua le ha hecho una estrella mediática. Algo que no pasa desapercibido y en lo que se ha fijado y alabado el presentador Jorge Javier Vázquez.
Tanto es así que el de Badalona no dudaba en pedir a Víctor Janeiro, hermano de su Jesulín, antes de saltar del helicóptero y comenzar su aventura en ‘Supervivientes All Stars’ un favor: “Prométeme que cuando vuelvas a España vas a presentarme a Juls Janeiro, por favor preséntamela”, comenzaba su ruego para a continuación dirigirse directamente a la influencer.
“Si nos estás viendo Juls, me has alegrado el verano. ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Reina, reina y reina!”, expresaba divertido, sumándose a la corriente que mantiene que ha nacido una estrella a la que no hay que perder la pista.
Tras conocerse la noticia de la entrevista de Belén Esteban en ‘¡De Viernes!’ este 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas y ser preguntada si le da miedo, la hija de María José Campanario y Jesús Janeiro ha seguido sumando titulares. “Yo a lo único que tengo miedo es a la cuota de autónomos. Los impuestos hay que pagarlos, sin fallar, cariño. Y también me da miedo la declaración de la renta”, expresaba con ironía.
Una forma de expresarse con la que se ha ganado al presentador de ‘Supervivientes All Stars’ y que llamaba la atención de los espectadores, que lo relacionaban con el distanciamiento actual entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.
Este “momentazo televisivo”, tal como declaraban los usuarios daba paso a Belén Esteban que también se pronunciaba a las horas tras ver el apoyo que Jorge Javier había mostrado abiertamente a Juls Janeiro.
Reconociendo que ahora mismo no tienen relación, la de Paracuellos del Jarama se reía también de la ocurrencia del presentador en la gala de ‘Supervivientes All Stars’ y quitaba hierro al asunto. “Todos los que conocemos a Jorge sabemos cómo es, a mí no me sorprendió absolutamente nada”, reconocía.
Pese a que este demostraba una clara simpatía por Juls Janeiro y ser rival de la Esteban, esta dejaba atrás posibles reproches para destacar su admiración profesional por Jorge Javier Vázquez. “Para mí es el mejor presentador que hay”, asegurando que se alegra de todos sus éxitos, aunque lleva tiempo que no habla con él.
Sin embargo, siguiendo un poco la misma línea de humor e ironía, la de Paracuellos puntualizaba las declaraciones del presentador acerca de cómo la influencer le había alegrado este verano con su aparición: “Vaya verano tienes que tener para que te lo anime Julia Janeiro. Yo tengo a mi familia, mis amigos, lo he pasado en Tenerife”.
¿Puede ser esta una oportunidad de acercamiento para ellos? Hay mucha expectación por esta entrevista en la que Belén Esteban advierte que está "arropada y autorizada" por su hija para hablar de su padre, de Juls Janeiro y también abordará otros frentes y temas que tiene pendientes.