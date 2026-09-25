¡De Viernes! 25 septiembre 2026

El apoyo público de Jorge Javier Vázquez a Juls Janeiro ha provocado un nuevo punto de desencuentro con Belén Esteban. ¿Cómo es actualmente su relación?

Juls Janeiro se ha convertido en la revelación del verano y se ha ganado el corazón de los medios con sus declaraciones. El convertirse en "vuestra nepo baby de confianza", meterse en charcos y no tener pelos en la lengua le ha hecho una estrella mediática. Algo que no pasa desapercibido y en lo que se ha fijado y alabado el presentador Jorge Javier Vázquez. Tanto es así que el de Badalona no dudaba en pedir a Víctor Janeiro, hermano de su Jesulín, antes de saltar del helicóptero y comenzar su aventura en ‘Supervivientes All Stars’ un favor: “Prométeme que cuando vuelvas a España vas a presentarme a Juls Janeiro, por favor preséntamela”, comenzaba su ruego para a continuación dirigirse directamente a la influencer. “Si nos estás viendo Juls, me has alegrado el verano. ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Reina, reina y reina!”, expresaba divertido, sumándose a la corriente que mantiene que ha nacido una estrella a la que no hay que perder la pista.

Sin relación desde hace tiempo Tras conocerse la noticia de la entrevista de Belén Esteban en ‘¡De Viernes!’ este 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas y ser preguntada si le da miedo, la hija de María José Campanario y Jesús Janeiro ha seguido sumando titulares. “Yo a lo único que tengo miedo es a la cuota de autónomos. Los impuestos hay que pagarlos, sin fallar, cariño. Y también me da miedo la declaración de la renta”, expresaba con ironía. Una forma de expresarse con la que se ha ganado al presentador de ‘Supervivientes All Stars’ y que llamaba la atención de los espectadores, que lo relacionaban con el distanciamiento actual entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. Este “momentazo televisivo”, tal como declaraban los usuarios daba paso a Belén Esteban que también se pronunciaba a las horas tras ver el apoyo que Jorge Javier había mostrado abiertamente a Juls Janeiro.