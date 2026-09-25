Gloria Camila reacciona a la última y tajante decisión de su hermana, Rocío Carrasco

Continúa la guerra entre Rocío Carrasco y Gloria Camila Ortega. La hija mayor de Rocío Jurado ha sorprendido con unas declaraciones que podrían suponer una pullita hacia su hermana: "El museo se queda en Chipiona". Zanja así la polémica del museo de su madre y también responde a quienes critican este museo: "Para qué vas a echarle cuentas a medios días habiendo días enteros".

Tras el homenaje a Rocío Carrasco en Chipiona en el que se ha pronunciado sobre el museo de 'la más grande', 'El verano se mueve' cuenta con la presencia de Gloria Camila, quien no duda en responder a las declaraciones de su hermana. ¿Se siente aludida por sus palabras? ¿Entrará en la guerra contra Rocío? ¿Qué opina de la pullita en la que Rocío asegura que el museo no se mueve de Chipiona?

La respuesta de Gloria Camila a las declaraciones de Rocío Jurado

"Me alegro de que el museo se quede en Chipiona, que es donde creo que debe de estar. El convenio caducó hace un año y medio, aún no se ha firmado, pero espero que sea así", son las palabras de Gloria Camila al respecto en 'El verano se mueve'. Pero, lejos de quedarse solo aquí, la hija de José Ortega Cano ha querido dirigirse también a Luis Mario, alcalde de Chipiona.