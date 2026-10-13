Sandra Barrios confiesa lo que sintió por Juanpi tras su reencuentro con él

Sandra Barrios ha vivido un momento muy complicado recientemente en ‘El debate de las tentaciones’ en el que se ha tenido que enfrentar a una persona de su pasado que le ha hecho mucho daño. Ahora, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras de mtmad para confesar lo que sintió por Juanpi tras su reencuentro con él . Muy sincera, habla claro y explica cómo ha sido verlo después de tanto tiempo. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en ‘Yo puedo’ , para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido protagonizaba un tenso cara a cara con su exnovio en el que sacaban a la luz todo lo que había pasado en su dolorosa ruptura. La andaluza no dudaba en sacar a la luz la traición que habría vivido por su parte, aunque asegura que no se supo explicar bien; a pesar de todo, se mantiene firme con su versión de la historia: “Podrías haber sido sincero y haber quedado bien conmigo, dejó mucho que desear”.

Sin embargo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ no solo se ha pronunciado sobre el hecho de que, según ella, Juanpi aceptase acudir a ‘LIDLT’ cuando aún seguían juntos. También ha querido explicar lo que ha sentido por su expareja al verle después de tanto tiempo. Además, la creadora de contenido mira directamente a cámara para dedicarle un contundente mensaje: “Ojalá cambies y encuentres la manera de no ser así”. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado!

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