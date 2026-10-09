Claudia Chacón está decidida a transformar su imagen por completo y tiene muy claro a quién va a recurrir para conseguirlo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ acude a Gema del Rocío y le pide consejo para lograr un cambio físico . Muy segura de la decisión que ha tomado, le pregunta a su compañera de viaje cómo puede lograrlo. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en ‘Villana por accidente’ , disponible en Mediaset Infinity!

La sevillana es una apasionada del mundo del deporte y ha confesado lo mucho que le gusta ir a entrenar, tanto por los beneficios físicos por los psicológicos. Es por este motivo por el que la exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha dudado en pedirle consejo para afrontar la situación que está atravesando.

Aunque hay muchos factores que la influencer tiene que tener en cuenta, Gema de Rocío tiene claro cuál es el secreto para llegar a la meta física que está buscando: “Lo principal es entrenar sin fallar”. La creadora de contenido le da todo tipo de consejos y comparte con ella algunos trucos relacionados con el entrenamiento físico.

Claudia Chacón se sincera sobre su falta de autoestima dedicándose a las redes