Claudia Chacón se ha abierto por completo para hablar sobre un tema muy complicado para ella con el que ha estado lidiando los últimos meses. La exconcursante de ‘Supervivientes’ muestra su impactante cambio físico a través de imágenes . La mallorquina ya se ha tenido que enfrentar a las críticas por su aumento de peso y, ahora, se sincera sobre lo que está siendo afrontar esta situación. ¡Descubre todo su testimonio, en el capítulo completo de ‘Villana por accidente’ !

La creadora de contenido ha tomado la decisión de decir “basta” y ha dado el paso de comenzar su gran cambio físico; sin embargo, antes de ello, ha querido sincerarse frente a las cámaras para explicar lo complicada que está siendo esta etapa de su vida: “Gran parte de mi seguridad viene por mi físico y, cuando no estoy bien, me siento más insegura”.

La influencer admite que sus hábitos han cambiado mucho desde que saltase a la fama y que se ha dado cuenta de que une “la alimentación a lo emocional”. Ahora que está atravesando algunos momentos personales difíciles, como el distanciamiento con su madre, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa que su cuerpo “se ha desajustado” y admite: “Peso 11 kilos más de lo que he pesado siempre”.

No es la primera vez que Claudia Chacón se sincera sobre su estado físico, pero en esta ocasión, ha ido un paso más allá al mostrar cómo era su cuerpo antes de esta subida de peso. La influencer recuerda cuál era su parte favorita y confiesa a qué quiere aspirar con la meta física que se ha propuesto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han compartido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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