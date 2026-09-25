Claudia Chacón se sienta frente a las cámaras de mtmad para abrirse en canal sobre la complicada situación familiar que está viviendo después de levantar las sospechas de sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia la decisión que ha tomado de cortar la relación con su madre . Visiblemente afectada, la influencer se abre en canal para explicar todos los detalles. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado, en el capítulo completo de ‘Villana por accidente’ , en Mediaset Infintiy!

Sin poder ocultar el duro momento en el que se encuentra, la creadora de contenido se sincera sobre el paso que ha dado de distanciarse de su madre: “Hace un mes que no tengo contacto con ella”. La mallorquina cuenta que ha habido “cosas difíciles de soportar” y que, aunque hay “momentos mejores y peores”, hay “veces que lo mejor es alejarte”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha abierto en canal para explicar lo dolorosa que es esta situación para ella: “Todos los días me levanto pensando en lo que me duele la situación”. A pesar de todo, la creadora de contenido explica el motivo por el que ha decidido cortar relación con su madre.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ también se ha sincerado con sus seguidores sobre sus grandes deseos respecto a sus problemas familiares, algo que lleva soñando desde su infancia: “Dentro de mí siempre está esa niña pequeña que quiere que todo cambie y mejore”.La influencer así explica las razones por las que ha estado “menos activa” en sus redes sociales. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir!

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