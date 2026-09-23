Gema del Rocío aterriza pisando fuerte a mtmad con muchas ganas de aclarar todas las dudas que hay sobre ella y resolver una gran incógnita para sus seguidores desde su salto a la fama. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si es latina . Por fin, la influencer desvela sus verdaderos orígenes y lo cuenta todo sobre el significado de su nombre . ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho en ‘Mi momento’ , ya disponible en Mediaset Infinity!

Una de las mayores preguntas que no para de recibir la creadora de contenido es en referencia a su ascendencia y su posible origen latino. Ahora, se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar toda la verdad y despejar este gran misterio. Debido a su apariencia, por el que se le ha comparado con Belu o Georgina Rodríguez, y su particular nombre, sus seguidores no han dejado de plantearse de dónde es.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha abierto en canal como nunca para contar todos los detalles de su vida y aprovecha para sincerarse sobre esta situación. Además, la creadora de contenido ha confesado la particular historia de su nombre y ha desvelado la persona que lo decidió. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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