Javy López se sincera sobre su relación actual con Ruth Basauri y destapa su vínculo con Sthefany Pérez

Javy López es un artista cubano que trabaja como cantante en una orquesta gallega y que se hizo conocido por su relación con la influencer Ruth Basauri , con la que tiene un hijo en común. Por primera vez, ha dado el paso de acudir como invitado a 'En todas las salsas' - programa disponible al completo en Mediaset Infinity - y no ha avisado de su decisión a la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', con la que ha asegurado que tiene una relación estupenda pese a las desavenencias que han tenido en diversos momentos desde que están separados.

El cantante ha explicado que considera que Ruth es su familia porque tienen un hijo en común y que entre ellos se llaman 'papá' y 'mamá'. Ha admitido que su relación ha pasado por baches, como cuando ella salía con Iván Rubio, ex de Marta de Lola, pero no ha querido culpar de sus problemas al creador de contenido. También ha recordado su paso por 'Recién nacidos', formato de Mediaset Infinity en el que abordaron sus problemas de pareja tras haberse convertido en padres.

Su ruptura con Ruth Basauri

No solo ha echado la vista atrás para recordar su paso por 'Recién nacidos', sino también para rememorar su ruptura con la influencer, que se produjo en 2024. "Fue el peor momento de mi vida", ha confesado Javy, que ha añadido que fue ella la que decidió poner punto y final a su noviazgo. El motivo fue que quería que él dejase su trabajo en Galicia para asentarse junto a ella y el niño en Madrid.

Feliz con Iris, su nueva novia

Ese dolor ha quedado en el pasado porque ha encontrado de nuevo el amor al lado de Iris, una chica a la que conoció por redes sociales cuando buscaba una protagonista para uno de sus videoclips. Javy ha explicado que llevan casi un año de relación y que está muy bien con ella, pero que no se plantea boda porque ni siquiera viven juntos.

También ha comentado que se presentaron al casting de 'La isla de las tentaciones 11' y que piensa que, de haber sido seleccionados, ambos hubieran resistido a la tentación.

Su vínculo con Sthefany Pérez

Al hablar de 'La isla de las tentaciones', Javy ha revelado que conoce a una de las exparticipantes, Sthefany Pérez, porque ambos son del mismo barrio del mismo pueblo de Cuba. Los colaboradores han querido saber si tuvieron un affaire antes de asentarse en España, pero el artista lo ha negado con rotundidad.

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