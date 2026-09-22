Fani Carbajo ha dado el paso, por fin, que tanto tiempo llevaba esperando y solucionar así un gran problema que lleva arrastrando años. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ transforma su rostro radicalmente con cirugía y reacciona a su nueva cara . La influencer ha grabado el proceso completo y lo comparte a través de ‘Mi momento’ , ya disponible en Mediaset Infinity.

No es la primera vez que la creadora de contenido intentaba pasar por quirófano para terminar con esta situación: “Me lo intenté hacer hace cuatro años, pero me entró el miedo”. Hace ya más de un año, se abría en canal para hablar de la cirugía que se quería realizar y así terminar con el complejo que condicionaba hasta su carrera televisiva.

Después de darle muchas vueltas, ha tomado la decisión de someterse a esta operación que consiste en: disminuir la distancia de la base nasal al arco de cupido mediante una incisión en la zona subnasal, que se sutura y hace que se suba el labio.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, muy asustada por el momento de entrar al quirófano, comparte todos sus miedos con la cirujana: “Quiero llorar”. Al salir de la operación, la influencer opina sobre el resultado de su nueva cara e, impactada, asegura: “Tengo una deformación”. ¿Cómo va a quedar la cicatriz? ¿Cuál ha sido su primera impresión al verse? ¡Dale al play y descúbrelo!

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