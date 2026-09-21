Nacho de Borbón ha resuelto una de las dudas más repetidas por todos sus seguidores y no ha dudado en contar todos los detalles al respecto. Además, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ le dedica unas emotivas palabras a la Princesa Leonor tras comenzar la universidad . El influencer ha desvelado toda la verdad de su relación, en exclusiva, para ‘Mi momento’ , ya disponible en Mediaset Infinity. ¡No te lo pierdas!

Dos semanas después de que la princesa se haya convertido en universitaria, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha sido muy sincero para hablar del papel que está desarrollando en la monarquía española. El creador de contenido se sienta frente a las cámaras de mtmad y se sincera al respecto: “Está haciendo un trabajo espectacular con su formación”.

“Se ha formado militarmente y, ahora, lo hace con la carrera de ciencias políticas”, asegura. Además, ha querido reconocer la posición tan difícil que tiene que asumir: “Tiene un papel muy complicado, está expuesta a muchísima presión”. Por ello, el participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha reconocido todo el trabajo que está haciendo: “Estoy muy orgulloso de tener a una persona que se forme de esta manera”.

El modelo aconseja a la princesa que tiene “que seguir formándose” como lo está haciendo hasta la fecha. Además, se sincera sobre su verdadera relación con ella y confiesa si la conoce. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en Mediaset Infinity!

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