Mar Ruiz ha hablado alto y claro después de que Kico Sampol , participante de ‘La isla de las tentaciones’ , sacase a la luz su pasado en común. La influencer, que ha confirmado que se conocen por haber crecido en Mallorca, ha contado toda la verdad sobre lo que sucedió entre ellos y habla del último encuentro que ha tenido con él . ¡Descubre lo que ha contado, en exclusiva, en ‘A mar abierto’ , disponible en Mediaset Infinity!

“Lo conozco desde los catorce años porque, en Mallorca, nos conocemos todo”, comienza explicando al desvelar el vínculo que los une. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si ha tenido algo con él en el pasado y asegura: “Cuando yo tenía dieciséis años…”. Además, confiesa lo que opina realmente sobre él: “Es un buen chico”.

La mallorquina también ha contado todos los detalles sobre la última vez que han coincidido: “Me lo encontré el otro día y estuvimos hablando”. La creadora de contenido se sincera sobre lo que piensa tanto de él como de Paula, con quien está participando en ‘La isla de las tentaciones’, y reflexiona sobre la experiencia del reality: “Es muy dura”.

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