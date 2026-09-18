Maica Benedicto no ha dudado en pronunciarse sobre un tema por el que sus seguidores tienen mucho interés y lo ha hecho sin ningún tipo de censura. La ganadora de ‘Supervivientes’ habla de la participación de Albert Barranco en ‘Supervivientes All Stars’ . Después del pasado que tienen en común el abrupto final que se produjo entre ellos, la influencer le manda una pulla respecto a su estancia en Honduras. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha dicho en ‘Obvio microbio’ , en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido ha recordado unas palabras que le dedicó el catalán, en las que aseguraba que no “la veía capacitada” para su estancia en Honduras. Después de conseguir hacerse con el premio, la murciana ha contestado a estas declaraciones alto y claro: “Los prejuicios…a ver si consigue callar tantas bocas como yo he callado”. Además, no duda en ser contundente con un mensaje muy directo: “Ojalá me supere en la prueba de apnea”.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ vaticina cómo puede ser la participación de Albert Barranco: “Espero que nos de un buen concurso y unas buenas pruebas”; sin embargo, la murciana asegura que hay un comportamiento que puede que le disguste del catalán: “Por su ego no sé si me va a gustar que quiera estar destacando”.

Ahora que ha pasado el tiempo, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ recuerda todo lo que pasó entre ellos durante ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y aclara si actualmente existe algún problema entre ellos: “Hubo varios rifirrafes, cada uno por su lado”.

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