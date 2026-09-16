Zoe Bayona ha sido la primera invitada del primer programa de la temporada 11 de 'En todas las salsas' , que se encuentra disponible de forma íntegra en Mediaset Infinity. Durante su entrevista, ha revelado que quiere que Yulen Pereira sea el ganador de 'Supervivientes All Stars 2026' porque son amigos íntimos y ha hablado de la relación que en la actualidad tiene el esgrimista con la madre de su hijo, Jeimy Báez, provocando la reacción de la exconcursante de 'GH DÚO' , a la que no le ha gustado nada que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hablase y opinase sobre el vínculo que tiene con el superviviente.

Existe un gran interés por saber en qué punto está la relación de Yulen y Jeimy porque durante casi un año han estado distanciados, pero en el primer cumpleaños de su hijo compartieron en Instagram fotos celebrándolo juntos en un conocido parque de atracciones de Tarragona. Sus seguidores se quedaron muy desconcertados y Zoe ha aclarado en 'En todas las salsas' qué sabe acerca de esta relación como amiga íntima del esgrimista que es: "Después de todo el tormento que han vivido tienen una relación más o menos cordial, siguen teniendo muchas peleas, pero como todas las parejas que tienen una criatura de por medio".

La exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha comentado que no cree que haya habido "una recaída" entre ellos "porque a Yulen le dolió mucho como hizo las cosas Jeimy". También ha explicado que no cree que se haya producido un acuerdo entre ellos para no dañar su imagen, sino que considera que su acercamiento es fruto de la madurez: "Creo que han llegado a un punto de madurez después de un año de disputas".

"Jeimy muchas veces lo trata a él como si fuese su novio, por eso se la lía y por eso se enfada, yo no sé si sigue enamorada, pero loca está un rato", ha añadido Zoe. Unas palabras que no le han gustado nada a Jeimy, que le ha contestado a través de sus stories de Instagram.

La reacción de Jeimy

"Zoe, eres una friki, estás tú para hablar de locas", ha escrito Jeimy en una historia, respondiendo así a las declaraciones de la ex de Josué. Una hora después ha compartido una captura de pantalla de WhatsApp en la que se ve que alguien le manda los siguientes mensajes: "Ya he hablado con Zoe, te pide perdón, que no era su intención, que no va a volver a pasar". La ex de Carlo Costanzia ha añadido un "vayaaa" con dos emojis de la carita que llora de risa junto a esta captura.

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