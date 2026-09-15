Una de las relaciones que más titulares y atención ha recibido este verano ha sido la formada por el futbolista del Barça y la Selección Española Lamine Yamal y la influencer Inés García . Vai, presentadora de 'En todas las salsas', ha compartido en el programa de estreno de la temporada 11 - que está disponible de forma íntegra en Mediaset Infinity - la información que le ha llegado por parte del entorno .

"Alguien muy cercano al entorno me ha dicho que Lamine Yamal ya estaría pensando en cómo dejar la relación", ha comentado Vai, que ha querido dar la clave por la que el delantero estaría planteándose ponerle punto y final a su noviazgo con la influencer de Talavera de la Reina, a la que conoció a través de las redes sociales y con la que oficializó su relación poco antes del Mundial de este verano.

"¿Por qué me han dicho esto? Principalmente si os habéis fijado en redes sociales no vemos fotos de Inés con la madre de Lamine Yamal, pero antes, cuando estaba con Álex Padilla sí, se las veía muy juntitas", ha añadido Vai, a la que le han dicho que a la madre del futbolista, Sheila Ebana, no le acaba de convencer la relación con la influencer manchega: "La madre considera, supuestamente, que está con su hijo por interés".

"Él está un poco rayado porque escucha mucho a la madre y la madre es más 'team' Álex Padilla", ha proseguido diciendo la presentadora de 'En todas las salsas' que, tras compartir estos datos que le han llegado por parte del entorno, se ha lanzado a dar su opinión sobre la pareja: "Yo creo que sí que hay amor pero más de parte de ella que de parte de él, a mí la pareja me encanta".

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