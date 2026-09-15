Zoe Bayona llega a ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de hablar y explicar en qué punto se encuentra su corazón tras su último varapalo sentimental. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta cómo se produjo la ruptura con su novio . La influencer no ha escatimado en detalles, se sincera frente a los colaboradores y le manda un mensaje . ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Dos meses después de poner fin a su relación con el que parecía ser el hombre definitivo de su vida, la creadora de contenido se sienta en plató para contar todos los detalles sobre lo que ha pasado con él. Aunque la influencer ha recalcado que ha sido “el novio perfecto” y que le ha dado su lugar, lo cierto es que cometieron algunos errores que terminaron por dinamitar su romance.

A pesar de que parecían una pareja idílica y que mostraron su amor en la reciente boda de Marieta y Suso Álvarez, ha habido un motivo crucial que ha hecho que esta separación sea definitiva y que no haya vuelta atrás. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha explicado cómo fue la conversación de su ruptura: “No estábamos cómodos, nos sentamos y hablamos”.

La creadora de contenido confirma que ha sido ella misma quien ha tomado la decisión y se muestra muy contundente: “No estoy para hacer daño a nadie, a mí me han hecho mucho daño”. Además, Zoe Bayona no ha querido dejar pasar la oportunidad de mirar directamente a cámara para dedicarle unas bonitas palabras a su exnovio: “Perdón por no haberte hecho feliz”.

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